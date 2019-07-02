World

Дата основания

2011 г.

Минимальная стоимость

2599 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

156 ₽/ак.час

Добро пожаловать в лингвистический центр «World» для взрослых, подростков и детей.

Мы лингвистический центр в Челябинске, который предлагает курсы английского, китайского, немецкого, французского, турецкого, испанского, итальянского, чешского, японского языка для тех, кто идет в ногу со временем, для людей, которые стремятся к новым знаниям и самосовершенствованию, для активных и ценящих силу знания.
 
Наш лингвистический центр - это центр детского развития, который закладывает основу для всестороннего развития личности ребенка и его адаптации к современному миру.
 
Наш лингвистический центр предоставляет услуги переводов с русского на иностранный язык и с иностранного на русский, выполненные высококвалифицированными переводчиками.
 
Все преподаватели лингвистического центра являются штатными специалистами экстра — класса, имеют педагогическое образование, творческий подход, большой опыт работы и практику за рубежом.
 
Главные принципы нашего лингвистического центра: качественное и увлекательное обучение по доступным ценам.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 2599 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Челябинск не указано Записаться на урок

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