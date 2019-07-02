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ZOLOTERRA - школа английского языка в Челябинске.
Совершенствуйте свои знания английского языка вместе с квалифицированными специалистами из Великобритании и США!
Наши офисы:
Ул. Коммуны, 133
Ул. Молодогвардейцев, 60 В (10 этаж)
Ул. Скульптора Головницкого, 16
Мы работаем: Пн-Пт с 9:00 до 21:00,
Сб с 9:00 до18:00.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|2448 за курс
|Адрес
|График работы
|Челябинск, ул. Коммуны, 133
|не указано
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