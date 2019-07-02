ZOLOTERRA - школа английского языка в Челябинске.

Совершенствуйте свои знания английского языка вместе с квалифицированными специалистами из Великобритании и США!



Наши офисы:

Ул. Коммуны, 133

Ул. Молодогвардейцев, 60 В (10 этаж)

Ул. Скульптора Головницкого, 16



Мы работаем: Пн-Пт с 9:00 до 21:00,

Сб с 9:00 до18:00.