ZOLOTERRA

Дата основания

2008 г.

Минимальная стоимость

2448 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

144 ₽/ак.час

ZOLOTERRA - школа английского языка в Челябинске.
Совершенствуйте свои знания английского языка вместе с квалифицированными специалистами из Великобритании и США!

Наши офисы:
Ул. Коммуны, 133
Ул. Молодогвардейцев, 60 В (10 этаж)
Ул. Скульптора Головницкого, 16

Мы работаем: Пн-Пт с 9:00 до 21:00,
Сб с 9:00 до18:00.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 2448 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Челябинск, ул. Коммуны, 133 не указано Записаться на урок

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