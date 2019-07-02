Braiton

Дата основания

2002 г.

Минимальная стоимость

300 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

400 ₽/ак.час

Брайтон - один из самых первых языковых центров Екатеринбурга.

Мы работаем на рынке с 2002 года и специализируемся в 3-х направлениях:

  • Обучение взрослых/компаний и детей иностранным языкам;

  • Переводы с и на иностранные языки;

  • Повышение квалификации преподавателей в сфере иностранных языков


Миссия Брайтон

Наша миссия в том, чтобы содействовать процветанию компаний и частных лиц г. Екатеринбурга и Свердловской области посредством качественного обучения иностранным языкам и переводов любой сложности.

Окунитесь в нашу атмосферу профессионализма, дружелюбия и искреннего желания помочь каждому!

Методика Брайтон

Наша методика - это сплав лучших элементов мировых подходов к обучению. Мы убеждены, что достичь наилучших результатов можно только на стыке разных методик!

На занятиях мы искуссно варьируем коммуникативную методику с грамматико-переводным (классическим) подходом, а также используем различные техники такие как Метод полного физического реагирования и Метод молчания, о которых вы можете прочитать в нашем блоге.

В течение первых трех уроков преподаватель определяет, как вы лучше воспринимаете, запоминаете и воспроизводите информацию, и использует наиболее эффективные для вас виды заданий.

Принципы обучения в Брайтон

  • 70% занятия говорите вы, а не преподаватель

  • преподаватель не использует русский язык, ну, пожалуй, в исключительных случаях

  • аутентичные наглядные материалы помимо привычных учебных пособий

  • каждое 30-ое занятие мы проводим срез знаний и анализируем ваш прогресс

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 300 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, квартал Центральный, метро Динамо, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, 3 этаж, офис 310 не указано Записаться на урок

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