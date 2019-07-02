Брайтон - один из самых первых языковых центров Екатеринбурга.



Мы работаем на рынке с 2002 года и специализируемся в 3-х направлениях:

Обучение взрослых/компаний и детей иностранным языкам;

Переводы с и на иностранные языки;

Повышение квалификации преподавателей в сфере иностранных языков



Миссия Брайтон



Наша миссия в том, чтобы содействовать процветанию компаний и частных лиц г. Екатеринбурга и Свердловской области посредством качественного обучения иностранным языкам и переводов любой сложности.



Окунитесь в нашу атмосферу профессионализма, дружелюбия и искреннего желания помочь каждому!



Методика Брайтон



Наша методика - это сплав лучших элементов мировых подходов к обучению. Мы убеждены, что достичь наилучших результатов можно только на стыке разных методик!



На занятиях мы искуссно варьируем коммуникативную методику с грамматико-переводным (классическим) подходом, а также используем различные техники такие как Метод полного физического реагирования и Метод молчания, о которых вы можете прочитать в нашем блоге.



В течение первых трех уроков преподаватель определяет, как вы лучше воспринимаете, запоминаете и воспроизводите информацию, и использует наиболее эффективные для вас виды заданий.



Принципы обучения в Брайтон