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Брайтон - один из самых первых языковых центров Екатеринбурга.
Мы работаем на рынке с 2002 года и специализируемся в 3-х направлениях:
Обучение взрослых/компаний и детей иностранным языкам;
Переводы с и на иностранные языки;
Повышение квалификации преподавателей в сфере иностранных языков
Миссия Брайтон
Наша миссия в том, чтобы содействовать процветанию компаний и частных лиц г. Екатеринбурга и Свердловской области посредством качественного обучения иностранным языкам и переводов любой сложности.
Окунитесь в нашу атмосферу профессионализма, дружелюбия и искреннего желания помочь каждому!
Методика Брайтон
Наша методика - это сплав лучших элементов мировых подходов к обучению. Мы убеждены, что достичь наилучших результатов можно только на стыке разных методик!
На занятиях мы искуссно варьируем коммуникативную методику с грамматико-переводным (классическим) подходом, а также используем различные техники такие как Метод полного физического реагирования и Метод молчания, о которых вы можете прочитать в нашем блоге.
В течение первых трех уроков преподаватель определяет, как вы лучше воспринимаете, запоминаете и воспроизводите информацию, и использует наиболее эффективные для вас виды заданий.
Принципы обучения в Брайтон
70% занятия говорите вы, а не преподаватель
преподаватель не использует русский язык, ну, пожалуй, в исключительных случаях
аутентичные наглядные материалы помимо привычных учебных пособий
каждое 30-ое занятие мы проводим срез знаний и анализируем ваш прогресс
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|300 за курс
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, квартал Центральный, метро Динамо, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, 3 этаж, офис 310
|не указано
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