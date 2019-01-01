Курсы английского языка в Екатеринбурге

В сфере образовательных услуг Екатеринбурга мы работаем с 2000 года. Деятельность осуществляется на основании лицензии и поставлена на профессионально организованный фундамент частной школы. За 18 лет успешной работы в нашем Центре прошли обучение более 30000 человек, большинство из которых сдали международные экзамены и успешно применяют на практике иностранные языки.

Сеть школ иностранных языков «ALIBRA SCHOOL» в Екатеринбурге находится в самом центре города. Цены за академический час – от 168 рублей. В «ALIBRA SCHOOL» постоянно проводятся акции, благодаря которым стоимость курсов становится еще доступнее.

English-Club66 это негосударственное образовательное учреждение, в котором Вы можете с легкостью обучиться английскому языку. Мы приглашаем всех желающих от 3-х до 103-х лет расширить рамки своих возможностей, познакомиться с разными странами и их культурами, найти новых друзей.

Английский по праву считается универсальным языком. Его знает более полутора миллионов людей на планете. Это язык всего делового мира, путешествий и престижной работы, популярных песен и фильмов. Школа английского языка Consul – место, где вы сможете овладеть любым языком в совершенстве. После наших курсов вы будете свободно говорить по-английски с коллегами, партнёрами и знакомыми из разных стран мира, наслаждаться общением в отпуске и в командировках, читать деловую документацию и смотреть фильмы без перевода.

Всем известно, что изучение языков лучше дается в детстве. То, на что взрослому могут понадобиться недели, ребенок освоит за пару занятий. Курсы английского для детей English Lab предлагает не упускать бесценное время и начать обучение уже сейчас. Хотите, чтобы ваш ребенок приносил хорошие оценки из школы?

Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - одно из самых известных в Екатеринбурге негосударственных образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам. «Фьюче Фёст» успешно работает с 1999 года. За время работы центр был неоднократно отмечен Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Министерства образования Свердловской области, Управления образования города Екатеринбурга и лично Главой города Екатеринбурга за вклад в поддержку образования города Екатеринбурга.

SuperMom - Это удивительный мир новых впечатлений и знаний с самого раннего возраста. SuperMom – это комфортное, легкое и веселое погружение в иностранную среду. Мы познаем, развиваемся и творим вместе!

В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга. Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.

Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года. Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул. "Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.

Мы не гарантируем, что вы выучите язык за 3 месяца, но мы можем точно сказать, что процесс обучения будет увлекательным, эффективным и захватывающим.

Школа иностранных языков LMA - мы рады приветствовать наших студентов, выпускников и просто тех, кому интересен иностранный язык!

Своей главной задачей мы видим предоставление комплекса услуг в сфере иностранных языков. Нам важно, чтобы сотрудничество с нами не только эффективным, но и приятным, а обучение в нашем центре не только полезным, но и интересным!

Лингвистический центр "ЛингваЛенд" - это эффективный английский язык в дружелюбной атмосфере! Мы учим студентов от мала до велика! Начать учиться у нас можно уже с 2х лет!

Образовательный центр «Студема» - овладейте английским языком в совершенстве! Мечтаете овладеть английским языком в совершенстве? Хотите без труда общаться с иностранными друзьями и партнерами по бизнесу? Тогда образовательный центр «Студема» в Екатеринбурге именно то, что вам нужно.

Специальный курс разработанный под возрастные особенности обучения иностранному языку. Мы учитываем все аспекты подготовки. Мы понимаем, что чем старше мы становимся, тем ценнее для нас такой ресурс как время и как его производную деньги. Поэтому мы ценим ваше время и деньги, которые вы вкладываете в своё обучение английскому языку. Для получения максимального результата, которые и дают наши курсы английского языка для взрослых.

Брайтон - один из самых первых языковых центров Екатеринбурга. Наша миссия в том, чтобы содействовать процветанию компаний и частных лиц г. Екатеринбурга и Свердловской области посредством качественного обучения иностранным языкам и переводов любой сложности. Окунитесь в нашу атмосферу профессионализма, дружелюбия и искреннего желания помочь каждому!

Показать еще

Курсы английского языка в Екатеринбурге

Курсы английского языка — это хорошая возможность грамотно провести досуг и приобрести качественные базовые знания. Даже если круг интересов и работа не связаны с владением английским, то язык пригодится в туристической поездке. Человек владеющий языком чувствует себя гораздо свободнее в стране пребывания, поездка становится более насыщенной и программа более интересной.

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка, как правило дают общее представление о языке, его структуре, грамматике и прочих аспектах. Если школа английского обладает, нижеперечисленными качествами, то на такую стоит обратить внимание:

набором авторских методик;

активно сотрудничает с зарубежными партнерами;

предлагает расширенную программу, после прохождения основной.

Это показывает, что преподавательский состав все время совершенствуется и владеет перспективными техниками обучения.

Для взрослых обучение всегда строится по определенной схеме, которая очень отличается от преподавательской работы с детьми, поэтому лучше искать школу, где будут курсы исключительно для взрослых.

Изучение английского может начаться как хобби и приобретение полезного навыка, но, а позже перерасти в дополнительный заработок. В Екатеринбурге есть много интересных расширенных курсов.

Сколько стоят курсы английского в Екатеринбурге

Важно обращать внимание на те курсы, которые готовы предоставить своим абитуриентам один или пару пробных уроков. Это показывает, что школа твердо стоит на ногах и точно знает, что изучение языка проходит на высоком уровне. Цены всегда можно уточнить на месте, тем более что зачастую предлагаются скидки.

Стоимость в разных учебных заведениях будет в районе от 2 500 р до весьма внушительных цифр, все зависит от пожеланий слушателя курсов.