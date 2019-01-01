Английский по праву считается универсальным языком. Его знает более полутора миллионов людей на планете. Это язык всего делового мира, путешествий и престижной работы, популярных песен и фильмов.

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