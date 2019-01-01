Consul

Дата основания

2014 г.

Минимальная стоимость

8500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

265 ₽/ак.час

Английский по праву считается универсальным языком. Его знает более полутора миллионов людей на планете. Это язык всего делового мира, путешествий и престижной работы, популярных песен и фильмов.

Школа английского языка Consul – место, где вы сможете овладеть любым языком в совершенстве. После наших курсов вы будете свободно говорить по-английски с коллегами, партнёрами и знакомыми из разных стран мира, наслаждаться общением в отпуске и в командировках, читать деловую документацию и смотреть фильмы без перевода.

Английский язык - это новые возможности для вас и ваших детей. На курсах Consul дети и взрослые обучаются по наиболее современной коммуникативной методике. Она помогает заговорить на английском языке сразу, с первых занятий. Интересные программы сделают ваше обучение простым и увлекательным.

В нашей школе нет возрастных ограничений – как и предрассудков или строгих требований. Всё, что нужно – ваше желание учиться.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 32 ч. 8500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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