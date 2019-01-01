Дата основания
2014 г.
Минимальная стоимость
8500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
265 ₽/ак.час
Английский по праву считается универсальным языком. Его знает более полутора миллионов людей на планете. Это язык всего делового мира, путешествий и престижной работы, популярных песен и фильмов.
Школа английского языка Consul – место, где вы сможете овладеть любым языком в совершенстве. После наших курсов вы будете свободно говорить по-английски с коллегами, партнёрами и знакомыми из разных стран мира, наслаждаться общением в отпуске и в командировках, читать деловую документацию и смотреть фильмы без перевода.
Английский язык - это новые возможности для вас и ваших детей. На курсах Consul дети и взрослые обучаются по наиболее современной коммуникативной методике. Она помогает заговорить на английском языке сразу, с первых занятий. Интересные программы сделают ваше обучение простым и увлекательным.
В нашей школе нет возрастных ограничений – как и предрассудков или строгих требований. Всё, что нужно – ваше желание учиться.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|32 ч.
|8500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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