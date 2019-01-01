English-Club66 это негосударственное образовательное учреждение, в котором Вы можете с легкостью обучиться английскому языку. Мы приглашаем всех желающих от 3-х до 103-х лет расширить рамки своих возможностей, познакомиться с разными странами и их культурами, найти новых друзей.





У нас возможно обучение:

- в мини- группе (2-4 чел) или индивидуально;

- для детей от 3-х лет, подростков и взрослых;

- любого уровня от Beginner до Advanced ;

- деловой английский;

- подготовка к экзаменам ЕГЭ, ОГЭ, а так же международным экзаменам.



Приходите к нам на занятия и вы не пожалеете !