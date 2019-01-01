English Club 66

Дата основания

2011 г.

Минимальная стоимость

4000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

375 ₽/ак.час

English-Club66 это негосударственное образовательное учреждение, в котором Вы можете с легкостью обучиться английскому языку. Мы приглашаем всех желающих от 3-х до 103-х лет расширить рамки своих возможностей, познакомиться с разными странами и их культурами, найти новых друзей.

У нас возможно обучение:
- в мини- группе (2-4 чел) или индивидуально;
- для детей от 3-х лет, подростков и взрослых;
- любого уровня от Beginner до Advanced ;
- деловой английский;
- подготовка к экзаменам ЕГЭ, ОГЭ, а так же международным экзаменам.

Приходите к нам на занятия и вы не пожалеете !

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 4000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, Орджоникидзевский район, метро Уралмаш, Бульвар культуры, д.2 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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