Дата основания
2011 г.
Минимальная стоимость
4000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
375 ₽/ак.час
English-Club66 это негосударственное образовательное учреждение, в котором Вы можете с легкостью обучиться английскому языку. Мы приглашаем всех желающих от 3-х до 103-х лет расширить рамки своих возможностей, познакомиться с разными странами и их культурами, найти новых друзей.
У нас возможно обучение:
- в мини- группе (2-4 чел) или индивидуально;
- для детей от 3-х лет, подростков и взрослых;
- любого уровня от Beginner до Advanced ;
- деловой английский;
- подготовка к экзаменам ЕГЭ, ОГЭ, а так же международным экзаменам.
Приходите к нам на занятия и вы не пожалеете !
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|4000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, Орджоникидзевский район, метро Уралмаш, Бульвар культуры, д.2
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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