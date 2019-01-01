English Lab

Дата основания

2013 г.

Минимальная стоимость

6840 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

250 ₽/ак.час
English Lab - официально аккредитованный международный экзаменационный центр Кембриджского экзаменационного синдиката

English Lab :

  • официально аккредитованный международный экзаменационный центр Кембриджского экзаменационного синдиката
  • торговый партнер и ресурсный центр издательства Cambridge University Press
  • центр обучения английскому языку
  • центр подготовки к тесту IELTS в Екатеринбурге, партнер Students International

English Lab :

  • администрирует экзамены по английскому языку для детей и взрослых
  • проводит пробные тесты для разработки экзаменационных материалов
  • отвечает за подготовку по английскому языку кембриджских экзаменаторов
  • обучает английскому языку, готовит к экзаменам
  • предлагает пособия по английскому языку для детей и взрослых
  • организует обучение за рубежом (групповые и индивидуальные туры)
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 36 ч. 6840 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, квартал Центральный, метро Геологическая, ул. Добролюбова 16, 4 этаж, офис 403 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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