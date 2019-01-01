Дата основания
2013 г.
Минимальная стоимость
6840 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
250 ₽/ак.час
English Lab - официально аккредитованный международный экзаменационный центр Кембриджского экзаменационного синдиката
English Lab :
- официально аккредитованный международный экзаменационный центр Кембриджского экзаменационного синдиката
- торговый партнер и ресурсный центр издательства Cambridge University Press
- центр обучения английскому языку
- центр подготовки к тесту IELTS в Екатеринбурге, партнер Students International
English Lab :
- администрирует экзамены по английскому языку для детей и взрослых
- проводит пробные тесты для разработки экзаменационных материалов
- отвечает за подготовку по английскому языку кембриджских экзаменаторов
- обучает английскому языку, готовит к экзаменам
- предлагает пособия по английскому языку для детей и взрослых
- организует обучение за рубежом (групповые и индивидуальные туры)
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|36 ч.
|6840 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, квартал Центральный, метро Геологическая, ул. Добролюбова 16, 4 этаж, офис 403
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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