Фьюче Фёст

Дата основания

1999 г.

Минимальная стоимость

8280 ₽/курс

Кол-во филиалов

4

Средняя стоимость

360 ₽/ак.час

Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - одно из самых известных в Екатеринбурге негосударственных образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам.

«Фьюче Фёст» успешно работает с 1999 года. За время работы центр был неоднократно отмечен Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Министерства образования Свердловской области, Управления образования города Екатеринбурга и лично Главой города Екатеринбурга за вклад в поддержку образования города Екатеринбурга. Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - почётный благотворитель Кировского района города Екатеринбурга.

Деятельность центра осуществляется согласно лицензииям № 17616 от 19 декабря 2013 года, № 19220 от 29 декабря 2016 года выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

Центр «Фьюче Фёст» обучает английскому, немецкому, французскому, испанскому и итальянскому языкам. Предусмотрены курсы различных типов интенсивности с учетом интересов клиентов в любом графике и режиме. Центр предлагает современные, отлично зарекомендовавшие себя обучающие методики. Преподаватели центра – опытные педагоги-лингвисты.

Важнейшее направление деятельности центра иностранных языков «Фьюче Фёст» - обучение корпоративных клиентов. Нашими клиентами стали более 120 компаний. Среди них – ООО «ОМЗ – морские нефтегазовые проекты», Концерн «Калина», Страховая компания «СОГАЗ», Компания «Рейтер Лимитед», ЗАО «РТК»

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка и прием международных экзаменов 40 ч. 8280 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, Кировский район, метро Площадь 1905 года, ул.Малышева, 134 (правое крыло) ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Екатеринбург, микрорайон Автовокзал, метро Чкаловская, ул.Союзная, 8 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Екатеринбург, Орджоникидзевский район, метро Уралмаш, ул.Стачек, 18 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Екатеринбург, микрорайон Академический, метро Чкаловская, ул.Краснолесья, 97 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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