Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - одно из самых известных в Екатеринбурге негосударственных образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам.

«Фьюче Фёст» успешно работает с 1999 года. За время работы центр был неоднократно отмечен Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Министерства образования Свердловской области, Управления образования города Екатеринбурга и лично Главой города Екатеринбурга за вклад в поддержку образования города Екатеринбурга. Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - почётный благотворитель Кировского района города Екатеринбурга.

Деятельность центра осуществляется согласно лицензииям № 17616 от 19 декабря 2013 года, № 19220 от 29 декабря 2016 года выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

Центр «Фьюче Фёст» обучает английскому, немецкому, французскому, испанскому и итальянскому языкам. Предусмотрены курсы различных типов интенсивности с учетом интересов клиентов в любом графике и режиме. Центр предлагает современные, отлично зарекомендовавшие себя обучающие методики. Преподаватели центра – опытные педагоги-лингвисты.

Важнейшее направление деятельности центра иностранных языков «Фьюче Фёст» - обучение корпоративных клиентов. Нашими клиентами стали более 120 компаний. Среди них – ООО «ОМЗ – морские нефтегазовые проекты», Концерн «Калина», Страховая компания «СОГАЗ», Компания «Рейтер Лимитед», ЗАО «РТК»