Интерстади

Дата основания

2004 г.

Минимальная стоимость

1200 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

350 ₽/ак.час

В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга.

Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.

Зачем вашим сотрудникам изучать английский?

Умение общаться по-английски – важный навык для сотрудников международных и российских компаний, представителей самых разных профессий. Но поиск квалифицированного специалиста в своей отрасли – уже непростая задача для работодателя. А уж найти профессионала, готового похвастаться высоким уровнем делового английского, и вовсе бывает невозможно. Часто компании легче обучить языку уже имеющихся сотрудников – таким образом, руководители получают в свою команду мотивированных и грамотных работников, готовых к профессиональной коммуникации с иностранными партнёрами, заказчиками, клиентами. Бизнес-курсы английского – инвестиция, которая окупается!

Почему у нас?

  • Обучаем английскому языку в Екатеринбурге с 1997 года. Всё это время корпоративное обучение – постоянное направление нашей деятельности. Компании доверяют нам обучение своих человеческих ресурсов уже 19 лет.
  • Бесплатно протестируем сотрудников и проведём пробное занятие. Максимально корректно сформируем группы, учитывая уровень студентов и их график работы.
  • Организуем занятия у вас в офисе или у нас в школе. Учтём пожелания по расписанию занятий и учебной программе.
  • Представим ежемесячный отчёт о посещаемости и успеваемости. Вы всегда будете видеть результаты обучения и сможете быть уверены, что ресурсы компании тратятся с пользой.
  • Выдадим сертификаты об успешном окончании курса делового английского.

 

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный курс английского 1 ч. 1200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, квартал Центральный, метро Геологическая, ул. Чернышевского, 16, офис 601 не указано Записаться на урок

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