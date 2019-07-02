В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга.

Зачем вашим сотрудникам изучать английский?

Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.

Умение общаться по-английски – важный навык для сотрудников международных и российских компаний, представителей самых разных профессий. Но поиск квалифицированного специалиста в своей отрасли – уже непростая задача для работодателя. А уж найти профессионала, готового похвастаться высоким уровнем делового английского, и вовсе бывает невозможно. Часто компании легче обучить языку уже имеющихся сотрудников – таким образом, руководители получают в свою команду мотивированных и грамотных работников, готовых к профессиональной коммуникации с иностранными партнёрами, заказчиками, клиентами. Бизнес-курсы английского – инвестиция, которая окупается!

Почему у нас?