Лингвистический клуб «МАГЕЛЛАН» существует на рынке образовательных и туристических услуг Екатеринбурга с 2011 года.

Своей главной задачей мы видим предоставление комплекса услуг в сфере иностранных языков. Нам важно, чтобы сотрудничество с нами не только эффективным, но и приятным, а обучение в нашем центре не только полезным, но и интересным! В настоящее время Лингвистический клуб «МАГЕЛЛАН» – это:

– Школа иностранных языков (английского, испанского, японского, немецкого, китайского, французского, итальянского, турецкого, корейского. чешского языка) для различных целей в режиме реального, дружеского общения, возможность поддерживать разговорные навыки в формате коммуникативного клуба, образование за рубежом, корпоративное обучение, а также возможность изучать язык on–line!

– Туроператор внутреннего и въездного туризма (экскурсии по Екатеринбургу и Уралу на русском и иностранных языках, экскурсионные туры по России для иностранцев, образовательный и деловой туризм, визовая поддержка и т.д.)

– Бюро переводов (устные и письменные переводы, нотариальное заверение переводов, сопровождение делегаций и т.д.)

– Курсы русского языка как иностранного в Екатеринбурге (интенсивные краткосрочные и долгосрочные программы, корпоративное обучение)

– Школа гидов-переводчиков (профессиональная подготовка экскурсоводов и гидов-переводчиков)

– Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (для школьников 8-11 классов)