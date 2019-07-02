Клуб Международного Общения

Дата основания

2000 г.

Минимальная стоимость

225 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

225 ₽/ак.час

В сфере образовательных услуг Екатеринбурга мы работаем с 2000 года.

Деятельность осуществляется на основании лицензии и поставлена на профессионально организованный фундамент частной школы. За 18 лет успешной работы в нашем Центре прошли обучение более 30000 человек, большинство из которых сдали международные экзамены и успешно применяют на практике иностранные языки.

По мнению независимых аналитических порталов, мы занимаем лидирующие позиции в рейтинге языковых школ Екатеринбурга. Нам доверили обучение своих сотрудников такие крупные Российские компании как: Сбербанк, УБРиР, Уральские Авиалинии, Дом.ru, сеть супермаркетов "Елисей", Свердловэнергосбыт и многие другие.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 225 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, квартал Центральный, метро Площадь 1905 года, Малышева, 29 не указано Записаться на урок

Отзывы

mdo1981
7 месяцев назад
Обучался в этой школе, получил вполне хорошие результаты, сейчас не стесняюсь общаться на английском за границей.

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