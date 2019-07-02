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В сфере образовательных услуг Екатеринбурга мы работаем с 2000 года.
Деятельность осуществляется на основании лицензии и поставлена на профессионально организованный фундамент частной школы. За 18 лет успешной работы в нашем Центре прошли обучение более 30000 человек, большинство из которых сдали международные экзамены и успешно применяют на практике иностранные языки.
По мнению независимых аналитических порталов, мы занимаем лидирующие позиции в рейтинге языковых школ Екатеринбурга. Нам доверили обучение своих сотрудников такие крупные Российские компании как: Сбербанк, УБРиР, Уральские Авиалинии, Дом.ru, сеть супермаркетов "Елисей", Свердловэнергосбыт и многие другие.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|225 за курс
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, квартал Центральный, метро Площадь 1905 года, Малышева, 29
|не указано
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