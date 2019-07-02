В сфере образовательных услуг Екатеринбурга мы работаем с 2000 года.

Деятельность осуществляется на основании лицензии и поставлена на профессионально организованный фундамент частной школы. За 18 лет успешной работы в нашем Центре прошли обучение более 30000 человек, большинство из которых сдали международные экзамены и успешно применяют на практике иностранные языки.

По мнению независимых аналитических порталов, мы занимаем лидирующие позиции в рейтинге языковых школ Екатеринбурга. Нам доверили обучение своих сотрудников такие крупные Российские компании как: Сбербанк, УБРиР, Уральские Авиалинии, Дом.ru, сеть супермаркетов "Елисей", Свердловэнергосбыт и многие другие.