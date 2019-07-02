LANGUAGE PACKAGE

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

300 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

300 ₽/ак.час

LANGUAGE PACKAGE - это центр новых языковых технологий, обучение в котором проходит по уникальной методике ассоциативно-ролевого мышления .

За счет игровой практики, ученики выстраивают эффективные нейро-ассоциации между словами и смысловыми выражениями - всё это происходит при погружении в различные эмоции в памяти человека.

МЫ ИЗБАВИЛИ ВАС ОТ СКУКИ И ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ.

Представьте себе, у нас нет растянутой многоступенчатой системы обучения - Вы изучаете 5 уровней от Beginner до Upper-Intermediate за 1 курс 6-9 месяцев.

А теперь о пользе на методики LP в деталях:

ЛЕГКО ИЗУЧАТЬ:
Ведение курса преподавателем построено на уважении к каждому ученику - мы отказались от тоталитарного режима в обучении.

ДИНАМИЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Минимум скучной теории - максимум ярких упражнений в прямом взаимодействии - в результате новые приятные эмоции от успеха в обучении

Метод "итервальных повторений" поможет навсегда запомнить даже сложные разделы знаний.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Люди все разные и мы знаем, насколько важен индивидуальный подход даже при групповом обучении.

МОТИВАЦИЯ
Для улучшения прогресса у нас есть разговорный клуб LP Life Club, в котором Вы сможете общаться с носителем языка

При полной оплате курса - 2 занятия с носителем языка в разговорном клубе для Вас окажутся бесплатными.

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
Учебников со скучными текстами не будет, но будет аудио-курс, который Вы сможете свободно слушать, где угодно и когда угодно.

Для наших постоянных учеников найдутся еще более интересные бонусы, о которых Вы сможете узнать персонально при оплате курса.

Чтобы познакомиться с методикой Language Package, приходите к нам на пробное занятия.

ЭТО АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО И ОЧЕВИДНО ПОЛЕЗНО!!!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 1 ч. 300 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, квартал Центральный, метро Площадь 1905 года, ул К. Либкнехта 22, офис 710 не указано Записаться на урок

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