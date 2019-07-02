+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
LANGUAGE PACKAGE - это центр новых языковых технологий, обучение в котором проходит по уникальной методике ассоциативно-ролевого мышления .
За счет игровой практики, ученики выстраивают эффективные нейро-ассоциации между словами и смысловыми выражениями - всё это происходит при погружении в различные эмоции в памяти человека.
МЫ ИЗБАВИЛИ ВАС ОТ СКУКИ И ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ.
Представьте себе, у нас нет растянутой многоступенчатой системы обучения - Вы изучаете 5 уровней от Beginner до Upper-Intermediate за 1 курс 6-9 месяцев.
А теперь о пользе на методики LP в деталях:
ЛЕГКО ИЗУЧАТЬ:
Ведение курса преподавателем построено на уважении к каждому ученику - мы отказались от тоталитарного режима в обучении.
ДИНАМИЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Минимум скучной теории - максимум ярких упражнений в прямом взаимодействии - в результате новые приятные эмоции от успеха в обучении
Метод "итервальных повторений" поможет навсегда запомнить даже сложные разделы знаний.
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Люди все разные и мы знаем, насколько важен индивидуальный подход даже при групповом обучении.
МОТИВАЦИЯ
Для улучшения прогресса у нас есть разговорный клуб LP Life Club, в котором Вы сможете общаться с носителем языка
При полной оплате курса - 2 занятия с носителем языка в разговорном клубе для Вас окажутся бесплатными.
ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
Учебников со скучными текстами не будет, но будет аудио-курс, который Вы сможете свободно слушать, где угодно и когда угодно.
Для наших постоянных учеников найдутся еще более интересные бонусы, о которых Вы сможете узнать персонально при оплате курса.
Чтобы познакомиться с методикой Language Package, приходите к нам на пробное занятия.
ЭТО АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО И ОЧЕВИДНО ПОЛЕЗНО!!!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс по английскому
|1 ч.
|300 за курс
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, квартал Центральный, метро Площадь 1905 года, ул К. Либкнехта 22, офис 710
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!