LANGUAGE PACKAGE - это центр новых языковых технологий, обучение в котором проходит по уникальной методике ассоциативно-ролевого мышления .



За счет игровой практики, ученики выстраивают эффективные нейро-ассоциации между словами и смысловыми выражениями - всё это происходит при погружении в различные эмоции в памяти человека.



МЫ ИЗБАВИЛИ ВАС ОТ СКУКИ И ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ.



Представьте себе, у нас нет растянутой многоступенчатой системы обучения - Вы изучаете 5 уровней от Beginner до Upper-Intermediate за 1 курс 6-9 месяцев.



А теперь о пользе на методики LP в деталях:



ЛЕГКО ИЗУЧАТЬ:

Ведение курса преподавателем построено на уважении к каждому ученику - мы отказались от тоталитарного режима в обучении.



ДИНАМИЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Минимум скучной теории - максимум ярких упражнений в прямом взаимодействии - в результате новые приятные эмоции от успеха в обучении



Метод "итервальных повторений" поможет навсегда запомнить даже сложные разделы знаний.



ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Люди все разные и мы знаем, насколько важен индивидуальный подход даже при групповом обучении.



МОТИВАЦИЯ

Для улучшения прогресса у нас есть разговорный клуб LP Life Club, в котором Вы сможете общаться с носителем языка



При полной оплате курса - 2 занятия с носителем языка в разговорном клубе для Вас окажутся бесплатными.



ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ

Учебников со скучными текстами не будет, но будет аудио-курс, который Вы сможете свободно слушать, где угодно и когда угодно.



Для наших постоянных учеников найдутся еще более интересные бонусы, о которых Вы сможете узнать персонально при оплате курса.



Чтобы познакомиться с методикой Language Package, приходите к нам на пробное занятия.



ЭТО АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО И ОЧЕВИДНО ПОЛЕЗНО!!!