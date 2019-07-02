Лингвистический центр "ЛингваЛенд" - это эффективный английский язык в дружелюбной атмосфере!

Мы учим студентов от мала до велика!

Начать учиться у нас можно уже с 2х лет!

ЛингваЛенд предлагает Вам английский для детей и взрослых, подготовку к государственным и международным экзаменам, бизнес английский, медицинский английский, разговорные клубы "Kids' Speaking Club", переводы.