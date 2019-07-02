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Лингвистический центр "ЛингваЛенд" - это эффективный английский язык в дружелюбной атмосфере!
Мы учим студентов от мала до велика!
Начать учиться у нас можно уже с 2х лет!
ЛингваЛенд предлагает Вам английский для детей и взрослых, подготовку к государственным и международным экзаменам, бизнес английский, медицинский английский, разговорные клубы "Kids' Speaking Club", переводы.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|1 ч.
|250 за курс
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, Верх-Исетский район, метро Площадь 1905 года, Токарей ул. 40, офис 205
|не указано
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