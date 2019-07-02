ЛингваЛенд

Дата основания

2013 г.

Минимальная стоимость

250 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

250 ₽/ак.час

Лингвистический центр "ЛингваЛенд" - это эффективный английский язык в дружелюбной атмосфере!

Мы учим студентов от мала до велика!
Начать учиться у нас можно уже с 2х лет!

ЛингваЛенд предлагает Вам английский для детей и взрослых, подготовку к государственным и международным экзаменам, бизнес английский, медицинский английский, разговорные клубы "Kids' Speaking Club", переводы.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 1 ч. 250 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, Верх-Исетский район, метро Площадь 1905 года, Токарей ул. 40, офис 205 не указано Записаться на урок

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