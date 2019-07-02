LMA

Дата основания

2009 г.

Минимальная стоимость

300 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

300 ₽/ак.час

Школа иностранных языков – это школа Language & Management Alliance (LMA), эксклюзивный представитель корпорации Leadership Management International (LMI) по Уральскому региону. LMA занимается обучением иностранным языкам и бизнес – образованием по программам в области развития и повышения управленческих компетенций на английском языке.

Выпускниками курсов иностранных языков LMA стали сотрудники компаний Газпром, Мобил Оил Лубрикантс, Пивоваренная компания "Балтика", АББ Электроинжиниринг, Джи Ти Ай по Маркетингу и Продажам, КМБ Банк, Радио Пилот, Байер и многие другие.

Школа иностранных языков Language & Management Alliance (LMA) проводит обучение по модульной системе на основе компетентностного подхода, который предполагает максимальную эффективность и достижение результатов в короткие сроки. В обучающих программах LMA используются уникальные инструменты, способствующие интеграции полученных знаний в конкретную языковую ситуацию, а также используются мульти-сенсорные технологии, система периодического повторения для обеспечения и удержания полученных знаний.

Школа иностранных языков LMA предлагает обучение разговорному и деловому английскому языку по авторским модульным программам и учебным материалам ведущих зарубежных издательств - In Company, Market Leader, Business Opportunities, Natural English и др.

В LMA Вы можете пройти следующие курсы иностранных языков: немецкого, французского, китайского, итальянского, испанского, турецкого и многих других языков. А так же получить услуги письменного и устного перевода.

Курсы иностранных языков в LMA – это преподаватели и высококвалифицированные специалисты, имеющие дипломы с отличием педагогических ВУЗов России, международные сертификаты, многие прошли стажировку за рубежом.

В LMA желающие изучать иностранный язык получат все, что нужно и для того, чтобы сделать первые шаги, и для того, чтобы совершенствовать свои знания и идти дальше!

Школа иностранных языков LMA - это серьезный научный центр, где разрабатываются новейшие технологии обучения иностранным языкам.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 1 ч. 300 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, квартал Центральный, метро Площадь 1905 года, пр.Ленина, д.41, офис 402 не указано Записаться на урок

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