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Мечтаете овладеть английским языком в совершенстве? Хотите без труда общаться с иностранными друзьями и партнерами по бизнесу? Тогда образовательный центр «Студема» в Екатеринбурге именно то, что вам нужно.
Вот уже 18 лет мы обучаем жителей Екатеринбурга различным курсам, в том числе английскому языку. Мы принадлежим российской организации «Прикладного образования СНГ». Наш языковой центр в Екатеринбурге занимает одно из ведущих мест.
Наша уникальная методика “English as a Second Language” (ESL) – «Английский, как второй язык» позволяет обучать как взрослых, так и детей.
Своим клиентам мы предлагаем посетить такие курсы, как:
- Английский для начинающих;
- Корпоративный английский;
- Английский для подростков;
- Тематическое изучение английского языка;
- Экспресс-английский.
У нас вы сможете посещать как групповые, так и индивидуальные занятия.
Помимо обучения английскому языку, вы получите знания о том, как можно легко усваивать большой поток информации, выделять суть и успешно применить изученное на практике. Мы с радостью передадим свои знания всем желающим.
Главное направление центра изучения иностранных языков «Студема» - разговорный английский.
В процессе обучения материал осваивается очень легко, благодаря методике ESL и грамотно подобранному преподавательскому составу. Каждый педагог владеет как русским, так и английским языками. Они помогут вам справиться с любыми проблемами в процессе обучения и с непониманием материала.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|1 ч.
|800 за курс
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, Кировский район, метро Площадь 1905 года, Чебышева, 4 , оф. 320
|не указано
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