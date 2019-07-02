Мечтаете овладеть английским языком в совершенстве? Хотите без труда общаться с иностранными друзьями и партнерами по бизнесу? Тогда образовательный центр «Студема» в Екатеринбурге именно то, что вам нужно.

Вот уже 18 лет мы обучаем жителей Екатеринбурга различным курсам, в том числе английскому языку. Мы принадлежим российской организации «Прикладного образования СНГ». Наш языковой центр в Екатеринбурге занимает одно из ведущих мест.

Наша уникальная методика “English as a Second Language” (ESL) – «Английский, как второй язык» позволяет обучать как взрослых, так и детей.

Своим клиентам мы предлагаем посетить такие курсы, как:

- Английский для начинающих;

- Корпоративный английский;

- Английский для подростков;

- Тематическое изучение английского языка;

- Экспресс-английский.

У нас вы сможете посещать как групповые, так и индивидуальные занятия.

Помимо обучения английскому языку, вы получите знания о том, как можно легко усваивать большой поток информации, выделять суть и успешно применить изученное на практике. Мы с радостью передадим свои знания всем желающим.

Главное направление центра изучения иностранных языков «Студема» - разговорный английский.

В процессе обучения материал осваивается очень легко, благодаря методике ESL и грамотно подобранному преподавательскому составу. Каждый педагог владеет как русским, так и английским языками. Они помогут вам справиться с любыми проблемами в процессе обучения и с непониманием материала.