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SuperMom - Это удивительный мир новых впечатлений и знаний с самого раннего возраста.
SuperMom – это комфортное, легкое и веселое погружение в иностранную среду.
Мы познаем, развиваемся и творим вместе!
SuperMom помогает сделать иностранный язык естественной частью жизни ребёнка и возможностью увидеть мир с разных сторон.
Позвольте ребенку открыть все границы Мира и расширить возможности его общения.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Детский английский
|1 ч.
|500 за курс
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, квартал Центральный, метро Площадь 1905 года, ул. Луначарского, дом 171
|не указано
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