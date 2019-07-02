SuperMom

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

400 ₽/ак.час

SuperMom - Это удивительный мир новых впечатлений и знаний с самого раннего возраста. 

SuperMom – это комфортное, легкое и веселое погружение в иностранную среду. 

Мы познаем, развиваемся и творим вместе! 

SuperMom помогает сделать иностранный язык естественной частью жизни ребёнка и возможностью увидеть мир с разных сторон. 

Позвольте ребенку открыть все границы Мира и расширить возможности его общения.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Детский английский 1 ч. 500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, квартал Центральный, метро Площадь 1905 года, ул. Луначарского, дом 171 не указано Записаться на урок

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