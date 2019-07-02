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Специальный курс разработанный под возрастные особенности обучения иностранному языку. Мы учитываем все аспекты подготовки. Мы понимаем, что чем старше мы становимся, тем ценнее для нас такой ресурс как время и как его производную деньги. Поэтому мы ценим ваше время и деньги, которые вы вкладываете в своё обучение английскому языку. Для получения максимального результата, которые и дают наши курсы английского языка для взрослых.
Часто бывает, что люди испытывают барьер в обучении в силу своего возраста. Думают, что чем старше становятся, тем меньше шансов изучить язык и откладывают дело на потом, ссылаясь на заботы о семье, работе и повседневных делах. Но мы, наши курсы английского языка для взрослых, предлагаем совершенно обратное! Мы живём в прекрасный век новых подходов и технологий обучения! Мы говорим Вам, что Ваша семья, Ваша работа, Ваши повседневные дела, это сильнейшие помощники в изучении английского языка!
Вы убедитесь, что наш курс английского языка для взрослых перевернёт ваше мировоззрение в сфере обучения языка в позитивную сторону! Мы не зубрим грамматику, а легко её понимаем, не учим слова тоннами, а запоминаем целые фразы событиями и сильными образами! Языковой барьер перестанет для Вас существовать, мы раздвинем его как в деловой сфере, так и бытовой! Ваше восприятие текстов станет быстрым, сможете освоить скорочтение на английском языке! Аудио восприятие тоже станет обычным делом, вы непринуждённо будете слушать интервью любимых актёров!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|308 за курс
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, квартал Центральный, метро Площадь 1905 года, пер. Центральный рынок, 6
|не указано
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