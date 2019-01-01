Talisman

Дата основания

1991 г.

Минимальная стоимость

6500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

300 ₽/ак.час

Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года.

Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул.

"Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 24 ч. 6500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Екатеринбург, квартал Центральный, метро Площадь 1905 года, ул. Урицкого, д.7 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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