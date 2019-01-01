Дата основания
1991 г.
Минимальная стоимость
6500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
300 ₽/ак.час
Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года.
Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул.
"Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|24 ч.
|6500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Екатеринбург, квартал Центральный, метро Площадь 1905 года, ул. Урицкого, д.7
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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