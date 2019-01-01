Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года.

Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул.

"Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.