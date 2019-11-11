Центр иностранных языков АКЦЕНТ — это компания, занимающая одно из ведущих мест на рынке корпоративных услуг по обучению иностранным языкам и переводу. Уже 18 лет мы успешно сотрудничаем с крупнейшими российскими и международными компаниями, специализирующимися в различных областях: наука, медицина, тяжелая и легкая промышленность, юриспруденция, финансы, IT, туризм и т.д. В нашей работе мы постоянно ищем оптимальные решения, осваиваем новые направления и технологии, при этом сохраняя высокое качество работы и профессиональный подход.