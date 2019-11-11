Дата основания
2004 г.
Минимальная стоимость
21600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
937 ₽/ак.час
Центр иностранных языков АКЦЕНТ — это компания, занимающая одно из ведущих мест на рынке корпоративных услуг по обучению иностранным языкам и переводу. Уже 18 лет мы успешно сотрудничаем с крупнейшими российскими и международными компаниями, специализирующимися в различных областях: наука, медицина, тяжелая и легкая промышленность, юриспруденция, финансы, IT, туризм и т.д. В нашей работе мы постоянно ищем оптимальные решения, осваиваем новые направления и технологии, при этом сохраняя высокое качество работы и профессиональный подход.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Бизнес-курс
|8 ч.
|24000 за курс
|Общий курс
|8 ч.
|21600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Тверской район, метро Новослободская, Сущевская улица, дом 27с2,второй этаж, офис 2.19
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
EgorSergeev
11 ноября 2019 | 16:56
Занимаемся в этом центре с коллегами по работе. Отличные результаты!
DimaSeleznyov
14 января 2020 | 12:14
В школе языков Accent Language Center профессиональные преподаватели сумеют обучить даже начинающего! Здесь представлены интересные методики преподавания.
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