Accent Language Center

Дата основания

2004 г.

Минимальная стоимость

21600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

937 ₽/ак.час

Центр иностранных языков АКЦЕНТ — это компания, занимающая одно из ведущих мест на рынке корпоративных услуг по обучению иностранным языкам и переводу. Уже 18 лет мы успешно сотрудничаем с крупнейшими российскими и международными компаниями, специализирующимися в различных областях: наука, медицина, тяжелая и легкая промышленность, юриспруденция, финансы, IT, туризм и т.д. В нашей работе мы постоянно ищем оптимальные решения, осваиваем новые направления и технологии, при этом сохраняя высокое качество работы и профессиональный подход.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Бизнес-курс 8 ч. 24000 за курс
Общий курс 8 ч. 21600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Тверской район, метро Новослободская, Сущевская улица, дом 27с2,второй этаж, офис 2.19 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

EgorSergeev
11 ноября 2019 | 16:56
Занимаемся в этом центре с коллегами по работе. Отличные результаты!
DimaSeleznyov
14 января 2020 | 12:14
В школе языков Accent Language Center профессиональные преподаватели сумеют обучить даже начинающего! Здесь представлены интересные методики преподавания.

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