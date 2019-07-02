Академия Иностранных Языков

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

4000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

450 ₽/ак.час

Команда Академии иностранных языков готова помочь в достижении ваших целей.

- С нами Вы можете изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, японский, китайский и корейский языки, занимаясь в будни или выходные, утром, днем или вечером, в группе или индивидуально.

- Вы можете выбрать обучение в Новосибирске или за рубежом. За плечами наших преподавателей множество успешных проектов и хорошо подготовленных студентов.

- Мы предлагаем большой выбор современных учебных курсов для взрослых, школьников и дошколят. Каждый из них построен с учетом возраста, уровня знаний и интересов студента.

- Мы не ставим обучение на поток и ценим каждого студента.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 4000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Новосибирск, микрорайон Академгородок, метро Студенческая, Академгородок, ул. Разъездная 10 не указано Записаться на урок

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