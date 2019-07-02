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Команда Академии иностранных языков готова помочь в достижении ваших целей.
- С нами Вы можете изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, японский, китайский и корейский языки, занимаясь в будни или выходные, утром, днем или вечером, в группе или индивидуально.
- Вы можете выбрать обучение в Новосибирске или за рубежом. За плечами наших преподавателей множество успешных проектов и хорошо подготовленных студентов.
- Мы предлагаем большой выбор современных учебных курсов для взрослых, школьников и дошколят. Каждый из них построен с учетом возраста, уровня знаний и интересов студента.
- Мы не ставим обучение на поток и ценим каждого студента.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|4000 за курс
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, микрорайон Академгородок, метро Студенческая, Академгородок, ул. Разъездная 10
|не указано
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