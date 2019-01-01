Языковая школа «Я» основана в 1992 году и уже более четверти века обучает новосибирцев английскому языку. Школа сотрудничает с зарубежными университетами, специализируется на обучении английскому языку и подготовке к сдаче международных экзаменов в группе (до 9 человек) или индивидуально. Языковая школа «Я» - авторизованный центр по приёму кембриджских экзаменов (Cambridge Assessment English).

Лингвистический центр ОКСФОРД по результатам заключения независимой экспертной комиссии за реализацию образовательных программ для детей и взрослых по обучению иностранным языкам получил наивысшую оценку и награжден золотой медалью Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2017» в категории «Языковые школы» по Новосибирской области.

В London English School мы практикуем живой, игровой подход к преподаванию английского детям. Многие задания подаются в игровой форме – у ребенка закрепляется позитивный, радостный опыт в выполнении заданий по английскому. Наши молодые учащиеся идут на каждое занятия с удовольствием, а не воспринимают это как очередную школьную «обязаловку». Также размер наших групп не превышает 6 учащихся, чтобы уделить достаточное время каждому

Наши преподаватели – это наша главная гордость! Языковая школа объединила команду первоклассных преподавателей, настоящих специалистов с многолетним опытом работы. На данный момент времени в сети наших филиалов работают уже более 30-ти профессионалов своего дела в области преподавания иностранных языков!

Центр иностранных языков в Новосибирске и в Академгородке: инвестируйте в своё будущее сегодня

Мечтаешь изучать иностранные языки? А может уже встал на этот нелегкий, но интересный путь? Тогда присоединяйся к нам! Эта группа для студентов международной языковой школы Benedict School - бывших, настоящих, будущих, и просто тех, кто неравнодушен к иностранным языкам так же как и мы!

Мечтаете свободно общаться на иностранном языке? Хотите помочь в учебе своему ребенку и обеспечить ему успешное будущее? Школа иностранных языков «Юнисити» – то, что вам нужно!

Языковая школа Президент была основана в 2009 году и за 10 лет преподавания английского языка стала лучшей языковой школой Новосибирска, лидером на рынке образовательных услуг. Каждый год мы обучаем сотни учащихся разных возрастов и профессий разговорному английскому языку, каждый год наши ученики достигают новых высот с применением английского языка. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам

Наша школа иностранных языков создана для серьезных и целенаправленных людей, которые ценят время и качество. Основным направлением школы является изучение английского языка."Джорни" всегда следует кодексу этики и профессионального поведения.

В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации

Курсы английского языка в Новосибирске — это дверь в новый мир, потому что возможность говорить на иностранном языке значительно расширяет кругозор, дает возможность чувствовать себя уверенно в любой заграничной поездке, а также спокойно изучать зарубежные сетевые ресурсы и даже обучаться онлайн.

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка в первую очередь нужны для того, чтобы получить начальные знания. Такие курсы хороши для того, кто решил изучать язык с нуля или же получил базовые знания довольно давно и сейчас хотел бы начать сначала.

Выбирая курсы нужно обратить внимание на следующие моменты:

программы обучения должны быть разнообразные с обязательной возможностью, дальнейшего развития практики;

для домашнего обучения должны предоставляться пособия;

педагоги должны вести онлайн-вебинары;

должна предоставляться возможность языковой практики с носителями.

Школа английского в Новосибирске принесет максимум пользы, если подойти к ее выбору осознанно, а не только исходя из близости к дому. Курсы нужно выбирать так, чтобы они дали максимум знаний.

Для взрослых людей обучение должно проходить более интенсивно, чем, например, для детей, поэтому стоит выбирать то заведение, которое изначально ориентировано на взрослую аудиторию.

Изучение английского — это один из способов самосовершенствования, а также любое обучение помогает бороться с депрессией и стрессом, которых при современном ритме жизни немало.

Сколько стоят курсы английского в Новосибирске

Стоимость курсов английского в Новосибирске разниться, но будущий ученик должен определиться с тем, чего хочет добиться в результате и в зависимости от этого выбрать курсы.

Выясняя цену лучше всего сразу спросить о возможности посетить бесплатный урок английского, так как именно такое посещение может стать решающим.

Чем раньше начинается освоение языка, тем больше есть времени совершенствовать практику, особенно если впереди запланирована туристическая поездка.