Дата основания
2015 г.
Минимальная стоимость
5200 ₽/курс
Кол-во филиалов
4
Средняя стоимость
325 ₽/ак.час
Мечтаешь изучать иностранные языки? А может уже встал на этот нелегкий, но интересный путь? Тогда присоединяйся к нам! Эта группа для студентов международной языковой школы Benedict School - бывших, настоящих, будущих, и просто тех, кто неравнодушен к иностранным языкам так же как и мы!
Мы хотим, что бы наша группа стала настоящим Community единомышленников - тех, кто хочет развивать, практиковать, узнавать больше нового об этом прекрасном мире Иностранных языков!
Ну и конечно, эта группа будет интересна нашим студентам! Все новости школы, интересные события и вечеринки, фото с мероприятий, и языковых лагерей, наши преподаватели - все это вы найдете здесь!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|16 ч.
|5200 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, Челюскинский жилмассив, метро Площадь Гарина-Михайловского, ул. Сибирская 31
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Новосибирск, undefined, метро Октябрьская, ул. Восход 46
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Новосибирск, undefined, метро Студенческая, ул. Новогодняя 24/2
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Новосибирск, микрорайон Академгородок, метро Студенческая, ул. Пирогова 26
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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