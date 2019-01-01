Мечтаешь изучать иностранные языки? А может уже встал на этот нелегкий, но интересный путь? Тогда присоединяйся к нам! Эта группа для студентов международной языковой школы Benedict School - бывших, настоящих, будущих, и просто тех, кто неравнодушен к иностранным языкам так же как и мы!



Мы хотим, что бы наша группа стала настоящим Community единомышленников - тех, кто хочет развивать, практиковать, узнавать больше нового об этом прекрасном мире Иностранных языков!



Ну и конечно, эта группа будет интересна нашим студентам! Все новости школы, интересные события и вечеринки, фото с мероприятий, и языковых лагерей, наши преподаватели - все это вы найдете здесь!