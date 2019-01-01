Benedict School

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

5200 ₽/курс

Кол-во филиалов

4

Средняя стоимость

325 ₽/ак.час

Мечтаешь изучать иностранные языки? А может уже встал на этот нелегкий, но интересный путь? Тогда присоединяйся к нам! Эта группа для студентов международной языковой школы Benedict School - бывших, настоящих, будущих, и просто тех, кто неравнодушен к иностранным языкам так же как и мы!

Мы хотим, что бы наша группа стала настоящим Community единомышленников - тех, кто хочет развивать, практиковать, узнавать больше нового об этом прекрасном мире Иностранных языков!

Ну и конечно, эта группа будет интересна нашим студентам! Все новости школы, интересные события и вечеринки, фото с мероприятий, и языковых лагерей, наши преподаватели - все это вы найдете здесь!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 16 ч. 5200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Новосибирск, Челюскинский жилмассив, метро Площадь Гарина-Михайловского, ул. Сибирская 31 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Новосибирск, undefined, метро Октябрьская, ул. Восход 46 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Новосибирск, undefined, метро Студенческая, ул. Новогодняя 24/2 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Новосибирск, микрорайон Академгородок, метро Студенческая, ул. Пирогова 26 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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