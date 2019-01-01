BigAppleSchool

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

5000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

313 ₽/ак.час

Языковой центр BigAppleSchool существует на рынке образовательных услуг с 2010 года. Это уникальное место в самом центре Новосибирска, которое объединило в себе сообщество студентов, изучающих английский язык, и преподавателей из разных стран мира. В центре присутствует как классическая система обучения в виде долгосрочных курсов, так и ускоренные, практические программы изучения английского языка.

В качестве основного подхода к обучению в центре принята методика ESL (English as a Second Language), суть которой заключается в создании эффекта погружения в языковую среду через обучение с носителями языка. В настоящий момент в компании работают преподаватели из США, Великобритании, Северной Ирландии, Бразилии, Канады, ЮАР, Филиппин, Нигерии, России, Армении и Казахстана.

Одна из главных задач BigAppleShcool — развитие международного сообщества в столице Сибири. Мы стараемся сплотить вокруг себя людей, увлечённых английским языком, предоставив им все возможные инструменты для обучения и поддержания языковой практики.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 16 ч. 5000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Новосибирск, undefined, метро Площадь Ленина, ул. Ядринцевская, 53/1, 8 этаж ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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