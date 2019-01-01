Языковой центр BigAppleSchool существует на рынке образовательных услуг с 2010 года. Это уникальное место в самом центре Новосибирска, которое объединило в себе сообщество студентов, изучающих английский язык, и преподавателей из разных стран мира. В центре присутствует как классическая система обучения в виде долгосрочных курсов, так и ускоренные, практические программы изучения английского языка.

В качестве основного подхода к обучению в центре принята методика ESL (English as a Second Language), суть которой заключается в создании эффекта погружения в языковую среду через обучение с носителями языка. В настоящий момент в компании работают преподаватели из США, Великобритании, Северной Ирландии, Бразилии, Канады, ЮАР, Филиппин, Нигерии, России, Армении и Казахстана.

Одна из главных задач BigAppleShcool — развитие международного сообщества в столице Сибири. Мы стараемся сплотить вокруг себя людей, увлечённых английским языком, предоставив им все возможные инструменты для обучения и поддержания языковой практики.