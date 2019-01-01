Дата основания
2010 г.
Минимальная стоимость
5000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
313 ₽/ак.час
Языковой центр BigAppleSchool существует на рынке образовательных услуг с 2010 года. Это уникальное место в самом центре Новосибирска, которое объединило в себе сообщество студентов, изучающих английский язык, и преподавателей из разных стран мира. В центре присутствует как классическая система обучения в виде долгосрочных курсов, так и ускоренные, практические программы изучения английского языка.
В качестве основного подхода к обучению в центре принята методика ESL (English as a Second Language), суть которой заключается в создании эффекта погружения в языковую среду через обучение с носителями языка. В настоящий момент в компании работают преподаватели из США, Великобритании, Северной Ирландии, Бразилии, Канады, ЮАР, Филиппин, Нигерии, России, Армении и Казахстана.
Одна из главных задач BigAppleShcool — развитие международного сообщества в столице Сибири. Мы стараемся сплотить вокруг себя людей, увлечённых английским языком, предоставив им все возможные инструменты для обучения и поддержания языковой практики.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|16 ч.
|5000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, undefined, метро Площадь Ленина, ул. Ядринцевская, 53/1, 8 этаж
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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