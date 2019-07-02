+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Школа открыта 01 октября 1998 года.
Наша школа иностранных языков создана для серьезных и целенаправленных людей, которые ценят время и качество. Основным направлением школы является изучение английского языка."Джорни" всегда следует кодексу этики и профессионального поведения.
Постоянно совершенствуя формы и методы работы с клиентами и партнерами, "Джорни" работает над снижением издержек, расширением спектра услуг, созданием уникальных решений, доступных каждому. "Джорни" постоянно обновляет программы и учебные материалы, что позволяет клиентам "Джорни" получать качественные знания, соответствующие международным стандартам.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|8 ч.
|4000 за курс
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, жилмассив Линейный, метро Гагаринская, Красный проспект, 79/1 (офис 405)
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!