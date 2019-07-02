Школа открыта 01 октября 1998 года.

Наша школа иностранных языков создана для серьезных и целенаправленных людей, которые ценят время и качество. Основным направлением школы является изучение английского языка."Джорни" всегда следует кодексу этики и профессионального поведения.

Постоянно совершенствуя формы и методы работы с клиентами и партнерами, "Джорни" работает над снижением издержек, расширением спектра услуг, созданием уникальных решений, доступных каждому. "Джорни" постоянно обновляет программы и учебные материалы, что позволяет клиентам "Джорни" получать качественные знания, соответствующие международным стандартам.