Джорни

Дата основания

1998 г.

Минимальная стоимость

4000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

400 ₽/ак.час

Школа открыта 01 октября 1998 года.

Наша школа иностранных языков создана для серьезных и целенаправленных людей, которые ценят время и качество. Основным направлением школы является изучение английского языка."Джорни" всегда следует кодексу этики и профессионального поведения.

Постоянно совершенствуя формы и методы работы с клиентами и партнерами, "Джорни" работает над снижением издержек, расширением спектра услуг, созданием уникальных решений, доступных каждому. "Джорни" постоянно обновляет программы и учебные материалы, что позволяет клиентам "Джорни" получать качественные знания, соответствующие международным стандартам.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 8 ч. 4000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Новосибирск, жилмассив Линейный, метро Гагаринская, Красный проспект, 79/1 (офис 405) не указано Записаться на урок

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