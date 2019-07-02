Интерлэнг

Бесплатное входное тестирование
Пробное занятие в группе бесплатно

Дата основания

1993 г.

Минимальная стоимость

4800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

600 ₽/ак.час

Стоимость работы преподавателя составляет 1300 рублей за каждые 45 минут работы с группой.

Минимальная продолжительность урока 90 минут. В группе может быть любое количество Студентов, но мы рекомендуем занятия в группах не более 8-10 человек. 

Курс ведут один или два преподавателя (российский и иностранный), чтобы обеспечить максимальное погружение в изучаемый язык.

С разными уровнями работают разные преподаватели, знающие особенности работы с каждым определенным уровнем. Входное тестирование Cтудентов проводится бесплатно.

Производится промежуточное и выходное тестирование Cтудентов. По окончании курса выдаётся сертификат соответствия уровня критериям лицензированной образовательной программы.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 4800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Новосибирск, метро Площадь Ленина, Октябрьская, 42, оф. 409 не указано Записаться на урок

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