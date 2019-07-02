Стоимость работы преподавателя составляет 1300 рублей за каждые 45 минут работы с группой.

Минимальная продолжительность урока 90 минут. В группе может быть любое количество Студентов, но мы рекомендуем занятия в группах не более 8-10 человек.

Курс ведут один или два преподавателя (российский и иностранный), чтобы обеспечить максимальное погружение в изучаемый язык.

С разными уровнями работают разные преподаватели, знающие особенности работы с каждым определенным уровнем. Входное тестирование Cтудентов проводится бесплатно.

Производится промежуточное и выходное тестирование Cтудентов. По окончании курса выдаётся сертификат соответствия уровня критериям лицензированной образовательной программы.