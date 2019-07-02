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Стоимость работы преподавателя составляет 1300 рублей за каждые 45 минут работы с группой.
Минимальная продолжительность урока 90 минут. В группе может быть любое количество Студентов, но мы рекомендуем занятия в группах не более 8-10 человек.
Курс ведут один или два преподавателя (российский и иностранный), чтобы обеспечить максимальное погружение в изучаемый язык.
С разными уровнями работают разные преподаватели, знающие особенности работы с каждым определенным уровнем. Входное тестирование Cтудентов проводится бесплатно.
Производится промежуточное и выходное тестирование Cтудентов. По окончании курса выдаётся сертификат соответствия уровня критериям лицензированной образовательной программы.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|4800 за курс
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, метро Площадь Ленина, Октябрьская, 42, оф. 409
|не указано
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