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Курсы иностранных языков и коммуникативные тренинги с LangWitches
Иностранные языки, в частности английский, нужны всем и по разным причинам.
В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации.
Методика наших занятий основывается на следующих принципах:
В процессе занятий используется учебная литература ведущих зарубежных и отечественных издательств
Cambridge University Press, Oxford University Press и Longman, а так же аудио и видео материалы, иностранные газеты и журналы.
Мы ждем Ваших звонков. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы по программам и формам обучения, а также их стоимости, сроках и местах проведения.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|4600 за курс
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, метро Заельцовская, Красный проспект, 171/4
|не указано
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