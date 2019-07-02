Курсы иностранных языков и коммуникативные тренинги с LangWitches

Иностранные языки, в частности английский, нужны всем и по разным причинам.

В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации.

Методика наших занятий основывается на следующих принципах:

Логика – вместо сотен грамматических правил.

Принцип поддержки памяти методом интервальных повторений всего материала, от изучения лексики до грамматики.

Разговорные тренинги на все современные темы.

Принцип гибкости занятий – их содержание варьируется в зависимости от Ваших жизненных потребностей.

В процессе занятий используется учебная литература ведущих зарубежных и отечественных издательств

Cambridge University Press, Oxford University Press и Longman, а так же аудио и видео материалы, иностранные газеты и журналы.

Мы ждем Ваших звонков. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы по программам и формам обучения, а также их стоимости, сроках и местах проведения.