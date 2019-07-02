Преподавание детям – это совершенно особая форма обучения, требующая нестандартного подхода, отличного от обучения взрослых. Ребенок не может слишком долго фокусироваться на одной информации, ему необходим обязательный эмоциональный аспект в обучении.

Именно поэтому, к сожалению, родители так часто не видят желаемого эффекта, отдав своего ребенка в школу английского – либо занятия проводятся в больших классах, где ребенку просто не уделяется достаточно времени, либо ребенок относится к обучению несерьезно, «без огонька», что только усиливает неприязнь подрастающего человека к иностранному языку.

В London English School мы практикуем живой, игровой подход к преподаванию английского детям.

Многие задания подаются в игровой форме – у ребенка закрепляется позитивный, радостный опыт в выполнении заданий по английскому. Наши молодые учащиеся идут на каждое занятия с удовольствием, а не воспринимают это как очередную школьную «обязаловку». Также размер наших групп не превышает 6 учащихся, чтобы уделить достаточное время каждому.