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Преподавание детям – это совершенно особая форма обучения, требующая нестандартного подхода, отличного от обучения взрослых. Ребенок не может слишком долго фокусироваться на одной информации, ему необходим обязательный эмоциональный аспект в обучении.
Именно поэтому, к сожалению, родители так часто не видят желаемого эффекта, отдав своего ребенка в школу английского – либо занятия проводятся в больших классах, где ребенку просто не уделяется достаточно времени, либо ребенок относится к обучению несерьезно, «без огонька», что только усиливает неприязнь подрастающего человека к иностранному языку.
В London English School мы практикуем живой, игровой подход к преподаванию английского детям.
Многие задания подаются в игровой форме – у ребенка закрепляется позитивный, радостный опыт в выполнении заданий по английскому. Наши молодые учащиеся идут на каждое занятия с удовольствием, а не воспринимают это как очередную школьную «обязаловку». Также размер наших групп не превышает 6 учащихся, чтобы уделить достаточное время каждому.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|16 ч.
|4500 за курс
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, Челюскинский жилмассив, метро Гагаринская, Железнодорожная 14, оф. 6
|не указано
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