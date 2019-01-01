Лингвистический центр ОКСФОРД по результатам заключения независимой экспертной комиссии за реализацию образовательных программ для детей и взрослых по обучению иностранным языкам получил наивысшую оценку и награжден золотой медалью Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2017» в категории «Языковые школы» по Новосибирской области.

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