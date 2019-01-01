Дата основания
2015 г.
Минимальная стоимость
5200 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
325 ₽/ак.час
Лингвистический центр ОКСФОРД по результатам заключения независимой экспертной комиссии за реализацию образовательных программ для детей и взрослых по обучению иностранным языкам получил наивысшую оценку и награжден золотой медалью Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2017» в категории «Языковые школы» по Новосибирской области.
Хотите выучить английский язык в Новосибирске? Лингвистический центр «ОКСФОРД» приглашает на обучение детей, студентов и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Школа иностранных языков «ОКСФОРД» предлагает широкий выбор эффективных программ английского языка для детей и взрослых. Вас ждет качественное и эффективное обучение в комфортных условиях. Мы применяем передовые методики преподавания и используем самые современные научно-методические пособия и материалы для изучения языка. Языковая школа «ОКСФОРД» готовит школьников Новосибирска к формату ОГЭ и ЕГЭ, проводит обучение других иностранных языков: французский, испанский, итальянский, немецкий, китайский.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Детский английский
|16 ч.
|5200 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, undefined, метро Заельцовская, Красный проспект 55, Бизнес Центр Новоград, офис 606
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Новосибирск, undefined, метро Площадь Маркса, пл.Маркса, 7, Бизнес Центр МФК Сан-сити, офис 607
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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