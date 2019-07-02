Языковая Школа One World — Это:

Английский и Корейский язык

- Индивидуальные занятия

- в мини-группах ( 2 - 6 человек)

- группы для детей (с 3 лет)

- занятия с носителями языка

- разговорный клуб на английском языке

- формирование групп по возрасту и уровню знаний

- все уровни подготовки

- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

- подготовка к Международным экзаменам IELTS, TOEFL

- доступные цены!!!



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