One World

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

3600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

450 ₽/ак.час

Языковая Школа One World — Это:
Английский и Корейский язык
- Индивидуальные занятия
- в мини-группах ( 2 - 6 человек)
- группы для детей (с 3 лет)
- занятия с носителями языка
- разговорный клуб на английском языке
- формирование групп по возрасту и уровню знаний
- все уровни подготовки
- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
- подготовка к Международным экзаменам IELTS, TOEFL
- доступные цены!!!

Воспользуйся акциями и скидками 5%,10%,15%,20%!!!!!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 8 ч. 3600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Новосибирск, метро Маршала Покрышкина, ул. Некрасова, 48, БЦ "Sercons", офис 808 не указано Записаться на урок

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