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Языковая Школа One World — Это:
Английский и Корейский язык
- Индивидуальные занятия
- в мини-группах ( 2 - 6 человек)
- группы для детей (с 3 лет)
- занятия с носителями языка
- разговорный клуб на английском языке
- формирование групп по возрасту и уровню знаний
- все уровни подготовки
- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
- подготовка к Международным экзаменам IELTS, TOEFL
- доступные цены!!!
Воспользуйся акциями и скидками 5%,10%,15%,20%!!!!!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|8 ч.
|3600 за курс
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, метро Маршала Покрышкина, ул. Некрасова, 48, БЦ "Sercons", офис 808
|не указано
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