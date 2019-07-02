Oxford Team Nsk

Первый урок - бесплатно
Бесплатная консультация

Дата основания

2007 г.

Минимальная стоимость

750 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

8 ₽/ак.час

Наши преподаватели – это наша главная гордость! Языковая школа объединила команду первоклассных преподавателей, настоящих специалистов с многолетним опытом работы. На данный момент времени в сети наших филиалов работают уже более 30-ти профессионалов своего дела в области преподавания иностранных языков! Пожалуй, каждый наш преподаватель уникален, а именно: образование университета British Columbia (Ванкувер, Канада); образование Cascadia Community College, Bothell WA (США); степень MBA; специалисты по ESL и ELT; сотрудники Корпуса мира; специалисты по подготовке к IELTS, TOEFL, Кембриджским экзаменам; победители конкурса ACCELS, проводимого американским Советом по образованию; специалисты по корпоративному обучению; специалисты по работе с детьми.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам по английскому 1 ч. 750 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Новосибирск, метро Гагаринская, ул. Дуси Ковальчук, 73 не указано Записаться на урок

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