Языковая школа Президент была основана в 2009 году и за 10 лет преподавания английского языка стала лучшей языковой школой Новосибирска, лидером на рынке образовательных услуг. Каждый год мы обучаем сотни учащихся разных возрастов и профессий разговорному английскому языку, каждый год наши ученики достигают новых высот с применением английского языка. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.

Наша миссия – обеспечить наших студентов высококачественным образованием, именно поэтому мы в Языковой школе Президент постоянно развиваем преподавателей. Мы не крутим рекламные ролики по TV и не пиарим свою школу. Мы инвестируем исключительно в качество.

Контроль качества – методист Языковой школы Президент во главе с директором постоянно следят за качеством предоставляемых услуг во всех направлениях преподавания: корпоративное обучение, групповое и персональное обучение. Мы всегда собираем обратную связь, чтобы быть в курсе происходящего, направлять и помогать учителям и учащимся.

В обязанности директора также входит организация курсов повышения квалификации преподавателей.

Методика преподавания английского языка определяется основной целью, зачем наши учащиеся изучают язык – это коммуникация. Преподаватели Языковой школы Президент знают эту методику очень хорошо и, применяя многолетний опыт преподавания, играючи научат Вас говорить на английском языке.