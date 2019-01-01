Way to go

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

9600 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

200 ₽/ак.час

Почему стоит учиться у нас:

 

  1. Честные цены. Нет скрытых доплат!
  2. Эффективность. Невероятно, но у нас действительно микрогруппы от 2-х до 4-х человек. Обучение в больших группах неэффективно, поэтому Вы НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ в вашей группе более 4х человек.(для деток всего 6)
  3. Качество обучения. WAY TO GO - первые курсы английского языка в Новосибирске, где все преподаватели с высшем уровнем английского! Методисты постоянно отсматривают занятия и курируют программу обучения. Также каждую неделю проводятся семинары по повышению квалификации педагогов. Поэтому, мы действительно знаем, как преподавать английский язык.
  4. Современные методики. Наша школа английского языка применяет современную технику преподавания TEFL (Teaching English as a Foreign Language), созданная в Великобритании специально для изучения английского языка иностранными студентами. Сейчас эта методика, продолжение коммуникативной методики, считается лучшей в мире.
  5. Выгодное предложение. WAY TO GO – это действительно доступное обучение. При наполняемости групп от 2х до 4х человек стоимость обучения по программе «группа, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НОВОСИБИРСК - для взрослых всего 4 500 рублей в месяц для взрослых и от 1900 для детей. Занятия по 80 мин с русскими педагогами 2 раза в неделю, и с носителем языка 1 раз в неделю, итого 16 занятий в месяц. Это самые выгодные КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА в Новосибирске
  6. Практика с носителем языка Каждому новому ученику - 4 месяца разговорного клуба в ПОДАРОК. Снятие языкового барьера и отличная практика.
  7. Обучение для взрослых. Другие ШКОЛЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ в Новосибирске Вас по какой-то причине долго не приглашают на занятия? В нашей школе у Вас есть возможность приступить к занятиям сразу, не дожидаясь, пока «сформируется группа»
  8. Ученики работают в зарубежных компаниях. В достойное подтверждение вышесказанного наша школа обучает сотрудников компаний: Zara, Bershka, Pull and Bear, Heineken , Coca-Cola, Ванкор-Нефть, Либхер русланд, "Аэропорт Новосибирска" и др.
  9. Индивидуальный подход. Большинство школ предлагают Вам традиционные групповые курсы английского языка в Новосибирске. Мы же практикуем индивидуальный подход и максимум внимания к каждому ученику, помогаем достигать максимальных личных результатов.
  10. Первое занятие - всего 100 рублей! Собеседование, тестирование на уровень английского языка являются бесплатными и первое занятие — всего 100 рублей. Way to go - это то место, где вы действительно выучите английский язык в Новосибирске.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к IELTS 24 ч. 9600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Новосибирск, undefined, метро Заельцовская, Красный проспект 157/1, этаж 4 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Новосибирск, undefined, метро Площадь Маркса, Ул.Пермитина 24, этаж 3 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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