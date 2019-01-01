Дата основания
2010 г.
Минимальная стоимость
9600 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
200 ₽/ак.час
Почему стоит учиться у нас:
- Честные цены. Нет скрытых доплат!
- Эффективность. Невероятно, но у нас действительно микрогруппы от 2-х до 4-х человек. Обучение в больших группах неэффективно, поэтому Вы НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ в вашей группе более 4х человек.(для деток всего 6)
- Качество обучения. WAY TO GO - первые курсы английского языка в Новосибирске, где все преподаватели с высшем уровнем английского! Методисты постоянно отсматривают занятия и курируют программу обучения. Также каждую неделю проводятся семинары по повышению квалификации педагогов. Поэтому, мы действительно знаем, как преподавать английский язык.
- Современные методики. Наша школа английского языка применяет современную технику преподавания TEFL (Teaching English as a Foreign Language), созданная в Великобритании специально для изучения английского языка иностранными студентами. Сейчас эта методика, продолжение коммуникативной методики, считается лучшей в мире.
- Выгодное предложение. WAY TO GO – это действительно доступное обучение. При наполняемости групп от 2х до 4х человек стоимость обучения по программе «группа, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НОВОСИБИРСК - для взрослых всего 4 500 рублей в месяц для взрослых и от 1900 для детей. Занятия по 80 мин с русскими педагогами 2 раза в неделю, и с носителем языка 1 раз в неделю, итого 16 занятий в месяц. Это самые выгодные КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА в Новосибирске
- Практика с носителем языка Каждому новому ученику - 4 месяца разговорного клуба в ПОДАРОК. Снятие языкового барьера и отличная практика.
- Обучение для взрослых. Другие ШКОЛЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ в Новосибирске Вас по какой-то причине долго не приглашают на занятия? В нашей школе у Вас есть возможность приступить к занятиям сразу, не дожидаясь, пока «сформируется группа»
- Ученики работают в зарубежных компаниях. В достойное подтверждение вышесказанного наша школа обучает сотрудников компаний: Zara, Bershka, Pull and Bear, Heineken , Coca-Cola, Ванкор-Нефть, Либхер русланд, "Аэропорт Новосибирска" и др.
- Индивидуальный подход. Большинство школ предлагают Вам традиционные групповые курсы английского языка в Новосибирске. Мы же практикуем индивидуальный подход и максимум внимания к каждому ученику, помогаем достигать максимальных личных результатов.
- Первое занятие - всего 100 рублей! Собеседование, тестирование на уровень английского языка являются бесплатными и первое занятие — всего 100 рублей. Way to go - это то место, где вы действительно выучите английский язык в Новосибирске.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к IELTS
|24 ч.
|9600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, undefined, метро Заельцовская, Красный проспект 157/1, этаж 4
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Новосибирск, undefined, метро Площадь Маркса, Ул.Пермитина 24, этаж 3
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!