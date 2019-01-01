Языковая школа «Я» основана в 1992 году и уже более четверти века обучает новосибирцев английскому языку. Школа сотрудничает с зарубежными университетами, специализируется на обучении английскому языку и подготовке к сдаче международных экзаменов в группе (до 9 человек) или индивидуально. Языковая школа «Я» - авторизованный центр по приёму кембриджских экзаменов (Cambridge Assessment English).

По данным образовательной организации педагогический состав школы обладает не только многолетним опытом работы, но также сертификатами престижных международных экзаменов, подтверждающих высокий уровень преподавательского мастерства и владения английским языком (CAE, CPE, TKT, IELTS, TOEFL, City&Guilds).

Языковая школа «Я» позиционирует себя как школа, которая успешно совмещает обучение английскому языку и развитие интеллектуального ресурса детей и взрослых. Учебные планы разрабатываются с учётом возрастной психологии, индивидуального познавательного стиля и даже личных интересов, что, в свою очередь, по словам преподавателей школы, способствует достижению желаемого результата.