Дата основания
2016 г.
Минимальная стоимость
7000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
290 ₽/ак.час
Языковая школа «Я» основана в 1992 году и уже более четверти века обучает новосибирцев английскому языку. Школа сотрудничает с зарубежными университетами, специализируется на обучении английскому языку и подготовке к сдаче международных экзаменов в группе (до 9 человек) или индивидуально. Языковая школа «Я» - авторизованный центр по приёму кембриджских экзаменов (Cambridge Assessment English).
По данным образовательной организации педагогический состав школы обладает не только многолетним опытом работы, но также сертификатами престижных международных экзаменов, подтверждающих высокий уровень преподавательского мастерства и владения английским языком (CAE, CPE, TKT, IELTS, TOEFL, City&Guilds).
Языковая школа «Я» позиционирует себя как школа, которая успешно совмещает обучение английскому языку и развитие интеллектуального ресурса детей и взрослых. Учебные планы разрабатываются с учётом возрастной психологии, индивидуального познавательного стиля и даже личных интересов, что, в свою очередь, по словам преподавателей школы, способствует достижению желаемого результата.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|24 ч.
|7000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, undefined, метро Маршала Покрышкина, ул. Некрасова, 50, 5 этаж
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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