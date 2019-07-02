Школа иностранных языков «ЮНИСИТИ» основана в 1998 году и на сегодняшний день является известной и крупной сетью языковых центров. Мы не просто обучаем иностранным языкам, а предлагаем полную программу дополнительного языкового образования в соответствии с международным стандартном CERFI.

Школа «ЮНИСИТИ» в цифрах

100 000+ Благодарных учеников.

23 Года на образовательном рынке.

60+ Звездных учителей.

25 Стипендий на бесплатное обучение.

50+ Центров обучения.

20+ Стран, где вы можете учиться.

4 Международных аккредитации.

В «ЮНИСИТИ» для детей:

7 иностранных языков: английский, немецкий, французский, китайский, чешский, итальянский, испанский!

Полная программа дополнительного языкового образования по европейским стандартам и оксфордские учебники;

Удобство для детей: места обучения ВО ВСЕХ районах города!

Очная и дистанционная формы обучения;

Программа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку;

Языковой лагерь «Юникэмп». В «ЮНИСИТИ» для взрослых:

Курсы английского, немецкого, испанского, итальянского, чешского, китайского и французского языков;

Интенсивный разговорный тренинг «Английский в 4 раза быстрее» по методу Callan;

Английский язык для организаций, занятия в вашем офисе!

Курсы выходного дня;

Онлайн-курс «Английский всегда с тобой».

10 ПРЕИМУЩЕСТВ «ЮНИСИТИ»

Полная программа дополнительного языкового образования по европейским стандартам, подтвержденным международным экзаменом.

24 лет в сфере образования;

Школа находится в центре города, места обучения для школьников есть в каждом районе Новосибирска.

Лучшие ученики года среди школьников получают стипендии: год обучения бесплатно.

5 занятий в английском разговорном клубе с носителем языка бесплатно и скидка 50% на все последующие.

При поступлении в школу тестирование и пробное занятие бесплатны.

Высококвалифицированные российские и иностранные преподаватели, современные методики и лучшие учебники.

Широкий выбор иностранных языков.

Насыщенная школьная жизнь.

СКИДКИ: 10% на каждого члена семьи, обучающегося в школе «ЮНИСИТИ» и на изучение двух языков!

Только в «ЮНИСИТИ» ваши дети освоят полную программу дополнительного языкового образования рядом с домом, ведь центры обучения находятся во всех районах города!

Только в «ЮНИСИТИ» лучшие ученики получают стипендию на год обучение иностранному языку!

Школа иностранных языков «ЮНИСИТИ» — единственная школа за Уралом, имеющая официальную аккредитацию на обучение по Callan Method. Вы навсегда преодолеете языковой барьер с помощью нашего разговорного тренинга «Английский в 4 раза быстрее!». Только в «ЮНИСИТИ» вы можете сдать международные экзамены на знание английского в нашем сертифицированном центре!

Найдите место английскому в своей жизни!