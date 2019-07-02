Юнисити

Пробный урок - бесплатно
Семейная скидка

Дата основания

1998 г.

Минимальная стоимость

2600 ₽/курс

Кол-во филиалов

34

Средняя стоимость

350 ₽/ак.час

Школа иностранных языков «ЮНИСИТИ» основана в 1998 году и на сегодняшний день является известной и крупной сетью языковых центров. Мы не просто обучаем иностранным языкам, а предлагаем полную программу дополнительного языкового образования в соответствии с международным стандартном CERFI.

Школа «ЮНИСИТИ» в цифрах

100 000+ Благодарных учеников.

23 Года на образовательном рынке.

60+ Звездных учителей.

25 Стипендий на бесплатное обучение.

50+ Центров обучения.

20+ Стран, где вы можете учиться.

4 Международных аккредитации.

В «ЮНИСИТИ» для детей:

  • 7 иностранных языков: английский, немецкий, французский, китайский, чешский, итальянский, испанский!
  • Полная программа дополнительного языкового образования по европейским стандартам и оксфордские учебники;
  • Удобство для детей: места обучения ВО ВСЕХ районах города!
  • Очная и дистанционная формы обучения;
  • Программа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку;
  • Языковой лагерь «Юникэмп». В «ЮНИСИТИ» для взрослых:
  • Курсы английского, немецкого, испанского, итальянского, чешского, китайского и французского языков;
  • Интенсивный разговорный тренинг «Английский в 4 раза быстрее» по методу Callan;
  • Английский язык для организаций, занятия в вашем офисе!
  • Курсы выходного дня;
  • Онлайн-курс «Английский всегда с тобой».

10 ПРЕИМУЩЕСТВ «ЮНИСИТИ»

  • Полная программа дополнительного языкового образования по европейским стандартам, подтвержденным международным экзаменом.
  • 24 лет в сфере образования;
  • Школа находится в центре города, места обучения для школьников есть в каждом районе Новосибирска.
  • Лучшие ученики года среди школьников получают стипендии: год обучения бесплатно.
  • 5 занятий в английском разговорном клубе с носителем языка бесплатно и скидка 50% на все последующие.
  • При поступлении в школу тестирование и пробное занятие бесплатны.
  • Высококвалифицированные российские и иностранные преподаватели, современные методики и лучшие учебники.
  • Широкий выбор иностранных языков.
  • Насыщенная школьная жизнь.
  • СКИДКИ: 10% на каждого члена семьи, обучающегося в школе «ЮНИСИТИ» и на изучение двух языков!

Только в «ЮНИСИТИ» ваши дети освоят полную программу дополнительного языкового образования рядом с домом, ведь центры обучения находятся во всех районах города!

Только в «ЮНИСИТИ» лучшие ученики получают стипендию на год обучение иностранному языку!

Школа иностранных языков «ЮНИСИТИ» — единственная школа за Уралом, имеющая официальную аккредитацию на обучение по Callan Method. Вы навсегда преодолеете языковой барьер с помощью нашего разговорного тренинга «Английский в 4 раза быстрее!». Только в «ЮНИСИТИ» вы можете сдать международные экзамены на знание английского в нашем сертифицированном центре!

Найдите место английскому в своей жизни!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский язык для школьников (1-4 класс) 2 раза в неделю по 45 минут, в филиалах 8 ч. 2600 за курс
Английский язык для школьников (1-4 класс) 2 раза в неделю по 45 минут, на Фрунзе,4 ч. 3200 за курс
Английский язык для школьников (5-8 класс) 2 раза в неделю по 60 минут, в филиалах ч. 3000 за курс
Английский язык для школьников (5-8 класс) 2 раза в неделю по 60 минут, на Фрунзе, 4 ч. 3360 за курс
Английский язык для школьников (9-11 класс) 2 раза в неделю по 75 минут, в филиалах ч. 3200 за курс
Английский язык для школьников (9-11 класс) 2 раза в неделю по 75 минут, на Фрунзе, 4 ч. 3500 за курс
Английский язык для школьников (9-11 класс) 2 раза в неделю по 90 минут, в филиалах ч. 3500 за курс
Английский язык для школьников (9-11 класс) 2 раза в неделю по 90 минут, на Фрунзе, 4 ч. 4000 за курс
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 1 раз в неделю по 135 минут Учебные классы по адресу Фрунзе, 4 8 ч. 3800 за курс
Основной курс английского для взрослых 2 раза в неделю по 120 мин. ч. 4600 за курс
Для взрослых немецкий/французский/чешский/испанский/итальянский/китайский по 90 мин. ч. 4600 за курс

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Филиалы

Адрес График работы
Новосибирск, метро Красный проспект, ул. Фрунзе, д. 4 оф. 206 пн.-чт.- 09:00-19:00, пт.-10:00-18:00, сб.-11:00-15:00 Записаться на урок
Новосибирск, Олеко Дундича, 1/1 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Ельцовская, 31 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Тимирязева, 81а не указано Записаться на урок
Новосибирск, Первомайская, 96 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Кропоткина, 110 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Доватора, 27/1 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Красный проспект, 48 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Кропоткина, 126/2 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Ударная, 21 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Выборная, 111/1 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Кропоткина, 132/2 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Новая Заря, 27 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Республиканская, 15/1 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Макаренко, 28 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Куприна, 4 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Липецкая, 25/2 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Киевская, 15а не указано Записаться на урок
Новосибирск, Портовая 2-я,36 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Народная, 67 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Титова, 94 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Тургенева, 202 не указано Записаться на урок
Новосибирск, 9 Гвардейской Дивизии, 20 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Макаренко, 25/1 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Чемская, 38 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Тюленина, 26/1 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Курчатова, 37/1 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Курчатова, 13/1 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Родники, 4 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Петухова, 100 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Героев Революции, 103 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Героев Революции, 6 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Ученическая, 8 не указано Записаться на урок
Новосибирск, Новоуральская, 11/3 не указано Записаться на урок

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