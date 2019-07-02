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Школа иностранных языков «ЮНИСИТИ» основана в 1998 году и на сегодняшний день является известной и крупной сетью языковых центров. Мы не просто обучаем иностранным языкам, а предлагаем полную программу дополнительного языкового образования в соответствии с международным стандартном CERFI.
Школа «ЮНИСИТИ» в цифрах
100 000+ Благодарных учеников.
23 Года на образовательном рынке.
60+ Звездных учителей.
25 Стипендий на бесплатное обучение.
50+ Центров обучения.
20+ Стран, где вы можете учиться.
4 Международных аккредитации.
В «ЮНИСИТИ» для детей:
10 ПРЕИМУЩЕСТВ «ЮНИСИТИ»
Только в «ЮНИСИТИ» ваши дети освоят полную программу дополнительного языкового образования рядом с домом, ведь центры обучения находятся во всех районах города!
Только в «ЮНИСИТИ» лучшие ученики получают стипендию на год обучение иностранному языку!
Школа иностранных языков «ЮНИСИТИ» — единственная школа за Уралом, имеющая официальную аккредитацию на обучение по Callan Method. Вы навсегда преодолеете языковой барьер с помощью нашего разговорного тренинга «Английский в 4 раза быстрее!». Только в «ЮНИСИТИ» вы можете сдать международные экзамены на знание английского в нашем сертифицированном центре!
Найдите место английскому в своей жизни!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский язык для школьников (1-4 класс) 2 раза в неделю по 45 минут, в филиалах
|8 ч.
|2600 за курс
|Английский язык для школьников (1-4 класс) 2 раза в неделю по 45 минут, на Фрунзе,4
|ч.
|3200 за курс
|Английский язык для школьников (5-8 класс) 2 раза в неделю по 60 минут, в филиалах
|ч.
|3000 за курс
|Английский язык для школьников (5-8 класс) 2 раза в неделю по 60 минут, на Фрунзе, 4
|ч.
|3360 за курс
|Английский язык для школьников (9-11 класс) 2 раза в неделю по 75 минут, в филиалах
|ч.
|3200 за курс
|Английский язык для школьников (9-11 класс) 2 раза в неделю по 75 минут, на Фрунзе, 4
|ч.
|3500 за курс
|Английский язык для школьников (9-11 класс) 2 раза в неделю по 90 минут, в филиалах
|ч.
|3500 за курс
|Английский язык для школьников (9-11 класс) 2 раза в неделю по 90 минут, на Фрунзе, 4
|ч.
|4000 за курс
|Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 1 раз в неделю по 135 минут Учебные классы по адресу Фрунзе, 4
|8 ч.
|3800 за курс
|Основной курс английского для взрослых 2 раза в неделю по 120 мин.
|ч.
|4600 за курс
|Для взрослых немецкий/французский/чешский/испанский/итальянский/китайский по 90 мин.
|ч.
|4600 за курс
|Адрес
|График работы
|Новосибирск, метро Красный проспект, ул. Фрунзе, д. 4 оф. 206
|пн.-чт.- 09:00-19:00, пт.-10:00-18:00, сб.-11:00-15:00
|Новосибирск, Олеко Дундича, 1/1
|не указано
|Новосибирск, Ельцовская, 31
|не указано
|Новосибирск, Тимирязева, 81а
|не указано
|Новосибирск, Первомайская, 96
|не указано
|Новосибирск, Кропоткина, 110
|не указано
|Новосибирск, Доватора, 27/1
|не указано
|Новосибирск, Красный проспект, 48
|не указано
|Новосибирск, Кропоткина, 126/2
|не указано
|Новосибирск, Ударная, 21
|не указано
|Новосибирск, Выборная, 111/1
|не указано
|Новосибирск, Кропоткина, 132/2
|не указано
|Новосибирск, Новая Заря, 27
|не указано
|Новосибирск, Республиканская, 15/1
|не указано
|Новосибирск, Макаренко, 28
|не указано
|Новосибирск, Куприна, 4
|не указано
|Новосибирск, Липецкая, 25/2
|не указано
|Новосибирск, Киевская, 15а
|не указано
|Новосибирск, Портовая 2-я,36
|не указано
|Новосибирск, Народная, 67
|не указано
|Новосибирск, Титова, 94
|не указано
|Новосибирск, Тургенева, 202
|не указано
|Новосибирск, 9 Гвардейской Дивизии, 20
|не указано
|Новосибирск, Макаренко, 25/1
|не указано
|Новосибирск, Чемская, 38
|не указано
|Новосибирск, Тюленина, 26/1
|не указано
|Новосибирск, Курчатова, 37/1
|не указано
|Новосибирск, Курчатова, 13/1
|не указано
|Новосибирск, Родники, 4
|не указано
|Новосибирск, Петухова, 100
|не указано
|Новосибирск, Героев Революции, 103
|не указано
|Новосибирск, Героев Революции, 6
|не указано
|Новосибирск, Ученическая, 8
|не указано
|Новосибирск, Новоуральская, 11/3
|не указано
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