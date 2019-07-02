В наши дни знание английского языка стало неотъемлемой частью жизни современного человека. В ABC CLUB мы уже более 10 лет помогаем научиться читать, писать, слышать и понимать на 13 языках мира.



За это время мы также поняли насколько важно изучать язык своевременно, начиная с детского возраста, когда у человека есть все задатки развития комплексного мышления на нескольких языках. В детском и подростковом возрасте иностранные языки осознаются быстрее и легче, ребенок отлично усваивает навыки правильного и своевременного применения родной и иностранной речи, развивает коммуникативные навыки и воображение.

Преподавание иностранного языка детям — ответственная задача, поэтому мы внимательно подходим к отбору и обучению наших специалистов. Они прекрасно владеют языком, любят детей и умеют с ними работать, посещают семинары и тренинги ведущих российских и зарубежных методистов. В нашей языковой школе работает свой тренинговый центр по обучению и повышению квалификации преподавателей.



Удобное расположение



ABC CLUB — это 5 языковых школ в Омске, расположенных недалеко от центральных магистралей и остановок общественного транспорта. Подростки легко доберутся до нас самостоятельно, а младших студентов взрослым будет удобно привозить в школу и забирать с уроков.