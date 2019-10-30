Мы преподаем более 14 языков для тех, кто хочет не просто изучить язык, но и открыть для себя мир путешествий, найти друзей в любой точке мира, познакомиться с другими культурами, получить работу своей мечты!



Начиная с 1996 года Компания «Джей энд Эс» активно развивает направления деятельности, связанные с иностранными языками:

Языковые школы «Джей энд Эс» в Омске и Новосибирске (Школы обучения иностранным языкам)

Специализированный магазин иностранной литературы «Магистр»

Международное образовательное агентство

Международный экзаменационный центр авторизованный Cambridge English Language Assessment

Центр детского развития «ТИМ»

Российско-Британская школа и Школа креатива

Мы готовы организовать обучение ваших сотрудников иностранному языку, подготовить их к международной сертификации, провести бизнес-тренинг, оценку персонала, организовать отдых, академическое обучение или стажировку для сотрудников и их детей.

Программа для каждой компании разрабатывается индивидуально, в зависимости от цели и условий обучения программа включает:

Основной курс (общего, делового или специализированного) иностранного языка: развитие всех речевых навыков.

Модуль — фокус на необходимый предприятию и сотруднику навык (например, «Деловая переписка», «Деловое общение по телефону», «Презентация»).

Разговорные практикумы с носителем языка (снимает барьер в общении).

Бизнес-тренинги на иностранном языке, направленные на решение бизнес-проблем, стоящих перед сотрудниками, которые формируют и развивают навыки деловой коммуникации.

Экскурсии на рабочее место сотрудника — презентация своего рабочего места, участие в конкурсе профессионального мастерства.

Международные экзамены — внешняя оценка знаний и сертификат, признаваемый всеми работодателями.

Стажировка за рубежом — применение знаний на практике.

Постоянный мониторинг качества знаний (система тестов) — поддержание связи с управлением персоналом предприятия.

Для того, чтобы рассчитать приблизительную стоимость курса, звоните или пишите нам на почту.

Стоимость других курсов в нашей школе



- Подготовка к международным экзаменам



IELTS Exam Course. Подготовка к экзамену для взрослых (72 ак. часа) от 9500р./мес.

Профильная подготовка к CAE/CPE/IGCSE/IELTS для подростков (144 ак. ч) 6400р./мес.

YLE Starters/Movers/Flyers (16 ак. часов) от 5300 р./курс

FCE (144 ак. часа) от 6400 р./мес.

Подготовка к экзаменам CAE/CPE для взрослых (72 ак. часа) от 6700р./мес.



- Курсы английского для детей

Основная программа для детей 3-7 лет от 4200 р./мес.

Предметы на английском для дошкольников 5-7 лет от 1500 р./мес.

Клуб «Discover» 3-4, 5-7 лет от 1900 р./мес.



- Интенсивные языковые курсы

Экспресс-курс по английскому 18+ (90 ак. часов) от 29000 р./курс



- Общий курс английского языка



Основная программа для детей 3-7 лет (120 ак. ч) от 4200 р./мес.

Основной английский для школьников 7-11 лет (160 ак. ч) от 5050 р./мес.

Основной английский для подростков 11-15 лет (160 ак. ч) от 5700 р./мес.

Английский для начинающих 18+ (80 ак. ч) от 4100 р./мес.

Английский для средних уровней 18+ (160 ак. ч) от 5500 руб./мес.

Английский для высоких уровней 18+ (160 ак. ч) от 6400 руб./мес.



