Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
5050 ₽/курс
Кол-во филиалов
10
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Мы преподаем более 14 языков для тех, кто хочет не просто изучить язык, но и открыть для себя мир путешествий, найти друзей в любой точке мира, познакомиться с другими культурами, получить работу своей мечты!
Начиная с 1996 года Компания «Джей энд Эс» активно развивает направления деятельности, связанные с иностранными языками:
- Языковые школы «Джей энд Эс» в Омске и Новосибирске (Школы обучения иностранным языкам)
- Специализированный магазин иностранной литературы «Магистр»
- Международное образовательное агентство
- Международный экзаменационный центр авторизованный Cambridge English Language Assessment
- Центр детского развития «ТИМ»
- Российско-Британская школа и Школа креатива
Мы готовы организовать обучение ваших сотрудников иностранному языку, подготовить их к международной сертификации, провести бизнес-тренинг, оценку персонала, организовать отдых, академическое обучение или стажировку для сотрудников и их детей.
Программа для каждой компании разрабатывается индивидуально, в зависимости от цели и условий обучения программа включает:
- Основной курс (общего, делового или специализированного) иностранного языка: развитие всех речевых навыков.
- Модуль — фокус на необходимый предприятию и сотруднику навык (например, «Деловая переписка», «Деловое общение по телефону», «Презентация»).
- Разговорные практикумы с носителем языка (снимает барьер в общении).
- Бизнес-тренинги на иностранном языке, направленные на решение бизнес-проблем, стоящих перед сотрудниками, которые формируют и развивают навыки деловой коммуникации.
- Экскурсии на рабочее место сотрудника — презентация своего рабочего места, участие в конкурсе профессионального мастерства.
- Международные экзамены — внешняя оценка знаний и сертификат, признаваемый всеми работодателями.
- Стажировка за рубежом — применение знаний на практике.
- Постоянный мониторинг качества знаний (система тестов) — поддержание связи с управлением персоналом предприятия.
Для того, чтобы рассчитать приблизительную стоимость курса, звоните или пишите нам на почту.
Стоимость других курсов в нашей школе
- Подготовка к международным экзаменам
IELTS Exam Course. Подготовка к экзамену для взрослых (72 ак. часа) от 9500р./мес.
Профильная подготовка к CAE/CPE/IGCSE/IELTS для подростков (144 ак. ч) 6400р./мес.
YLE Starters/Movers/Flyers (16 ак. часов) от 5300 р./курс
FCE (144 ак. часа) от 6400 р./мес.
Подготовка к экзаменам CAE/CPE для взрослых (72 ак. часа) от 6700р./мес.
- Курсы английского для детей
Основная программа для детей 3-7 лет от 4200 р./мес.
Предметы на английском для дошкольников 5-7 лет от 1500 р./мес.
Клуб «Discover» 3-4, 5-7 лет от 1900 р./мес.
- Интенсивные языковые курсы
Экспресс-курс по английскому 18+ (90 ак. часов) от 29000 р./курс
- Общий курс английского языка
Основная программа для детей 3-7 лет (120 ак. ч) от 4200 р./мес.
Основной английский для школьников 7-11 лет (160 ак. ч) от 5050 р./мес.
Основной английский для подростков 11-15 лет (160 ак. ч) от 5700 р./мес.
Английский для начинающих 18+ (80 ак. ч) от 4100 р./мес.
Английский для средних уровней 18+ (160 ак. ч) от 5500 руб./мес.
Английский для высоких уровней 18+ (160 ак. ч) от 6400 руб./мес.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|72 ч.
|6700 за курс
|Общий курс английского языка
|160 ч.
|5050 за курс
|Интенсивные языковые курсы
|90 ч.
|29000 за курс
|Корпоративный английский
|8 ч.
|9600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Омск, undefined, метро неизвестно, ул. Заозерная, 32
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Омск, undefined, метро неизвестно, ул. 70 лет Октября, 8
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Омск, undefined, метро неизвестно, ул. Ватутина, 1
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Омск, undefined, метро неизвестно, ул. Крупской, 5
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Омск, undefined, метро неизвестно, ул. Фрунзе, 80
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Омск, undefined, метро неизвестно, ул. 10 лет Октября, 43
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Омск, undefined, метро неизвестно, 9 Линия, 193
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Омск, undefined, метро неизвестно, ул. Щербанева, 25
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Омск, undefined, метро неизвестно, ул. Серова, 26
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Омск, undefined, метро неизвестно, ул. Малунцева, 15
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Neshytka
30 октября 2019 | 16:20
Долго выбирала куда пойти готовиться к экзамену по Ielts. В итоге эту школу мне порекомендовала одногруппница. Приемлемая для мена цена и хорошие преподаватели. Пока все нравится, учусь первый месяц)
MishaKhomin
5 ноября 2019 | 15:55
Хорошая школа с удобным расположением, преподаватели внимательные и отзывчивые, терпеливо объясняют, если чего не понял. Меня все устраивает
kotenkov
14 ноября 2019 | 15:59
Дочка отходила целый курс. Практически нулевой прогресс. Занимаемся с репетитором и с ним все хорошо.
VitaliyA
18 ноября 2019 | 17:10
Классная школа, которая за последние полгода стала для меня вторым домом.
RuslanBelousov
29 ноября 2019 | 15:17
Спасибо школе Джей энд Эс. За 8 месяцев научился вполне сносно строить грамматические конструкции на английском, а также задавать вопросы и отвечать на них
Galia
27 декабря 2019 | 19:33
Удивительной эффективности занятия по английскому языку в школе «Джей энд Эс» в Омске. Благодаря специализированному курсу "Деловое общение" приобрел необходимые навыки для повышения результативности моей профессиональной деятельности.
Galia
27 декабря 2019 | 19:34
Удивительной эффективности занятия по английскому языку в школе «Джей энд Эс» в Омске. Благодаря специализированному курсу "Деловое общение" приобрела необходимые навыки для повышения результативности моей профессиональной деятельности.
AntonTerentiev
30 декабря 2019 | 15:40
Обучающий центр Джей энд Эс неприятно удивил. Отсутствие профессионального подхода снижает результативность курсов, хотя стоят они вполне ощутимо.
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