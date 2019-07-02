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English Express – современный центр изучения английского языка для детей и взрослых.
Если Вы не вполне уверены, какой уровень Вам нужен, приходите на бесплатное тестирование и попробуйте свои силы! Если еще сомневаетесь - пробный урок – бесплатно. Посмотрите, как проходят наши занятия, и вам обязательно захочется вернуться!
Ваша компания быстро развивается и расширяет международное сотрудничество? И вашим сотрудникам нужен английский язык для общения?
English Express – современный центр изучения английского языка для детей и взрослых.
Если Вы не вполне уверены, какой уровень Вам нужен, приходите на бесплатное тестирование и попробуйте свои силы! Если еще сомневаетесь - пробный урок – бесплатно. Посмотрите, как проходят наши занятия, и вам обязательно захочется вернуться!
Ваша компания быстро развивается и расширяет международное сотрудничество? И вашим сотрудникам нужен английский язык для общения?
Центр English Express предлагает ряд корпоративных курсов, как обще-разговорного, так и профессионально-ориентированного английского. Кроме того, наши специалисты могут разработать курс, соответствующий целям и требованиям именно вашей компании.
Пригласите нашего специалиста, и он поможет вам определиться с тем, какой курс нужен вашей компании.
Вы можете выбрать один из наших курсов:
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Подарите корпоративное обучение в нашем центре или индивидуальные подарочные сертификаты на изучение английского языка в центре English Express.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|1 ч.
|700 за курс
|Адрес
|График работы
|Омск, ул. Фрунзе 1 к.4 офис 810
|не указано
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