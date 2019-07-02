English Express

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

700 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

English Express – современный центр изучения английского языка для детей и взрослых.
Если Вы не вполне уверены, какой уровень Вам нужен, приходите на бесплатное тестирование и попробуйте свои силы! Если еще сомневаетесь - пробный урок – бесплатно. Посмотрите, как проходят наши занятия, и вам обязательно захочется вернуться!

Ваша компания быстро развивается и расширяет международное сотрудничество? И вашим сотрудникам нужен английский язык для общения?

English Express – современный центр изучения английского языка для детей и взрослых.
Если Вы не вполне уверены, какой уровень Вам нужен, приходите на бесплатное тестирование и попробуйте свои силы! Если еще сомневаетесь - пробный урок – бесплатно. Посмотрите, как проходят наши занятия, и вам обязательно захочется вернуться!

Ваша компания быстро развивается и расширяет международное сотрудничество? И вашим сотрудникам нужен английский язык для общения?

Центр English Express предлагает ряд корпоративных курсов, как обще-разговорного, так и профессионально-ориентированного английского. Кроме того, наши специалисты могут разработать курс, соответствующий целям и требованиям именно вашей компании.

Пригласите нашего специалиста, и он поможет вам определиться с тем, какой курс нужен вашей компании.

Вы можете выбрать один из наших курсов:

  • Business English (Деловой английский)
  • English for Managers (Английский для менеджеров)
  • English for Economists (Английский для экономистов)
  • English for PR and Advertising (Английский для PR и рекламы)
  • Business Writing (Деловое письмо)
  • E-mail English (Электронная переписка на английском)
  • English for Negotiations (Английский для ведения переговоров)
  • English for Telephoning (Английский для общения по телефону)
  • English for Making Presentations (Английский для презентаций и выступлений)


Думаете, что подарить коллективу?  

Подарите корпоративное обучение в нашем центре или индивидуальные подарочные сертификаты на изучение английского языка в центре English Express.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 1 ч. 700 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Омск, ул. Фрунзе 1 к.4 офис 810 не указано Записаться на урок

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