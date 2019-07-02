English Express – современный центр изучения английского языка для детей и взрослых.

Если Вы не вполне уверены, какой уровень Вам нужен, приходите на бесплатное тестирование и попробуйте свои силы! Если еще сомневаетесь - пробный урок – бесплатно. Посмотрите, как проходят наши занятия, и вам обязательно захочется вернуться!

Ваша компания быстро развивается и расширяет международное сотрудничество? И вашим сотрудникам нужен английский язык для общения?

English Express – современный центр изучения английского языка для детей и взрослых.

Если Вы не вполне уверены, какой уровень Вам нужен, приходите на бесплатное тестирование и попробуйте свои силы! Если еще сомневаетесь - пробный урок – бесплатно. Посмотрите, как проходят наши занятия, и вам обязательно захочется вернуться!

Ваша компания быстро развивается и расширяет международное сотрудничество? И вашим сотрудникам нужен английский язык для общения?



Центр English Express предлагает ряд корпоративных курсов, как обще-разговорного, так и профессионально-ориентированного английского. Кроме того, наши специалисты могут разработать курс, соответствующий целям и требованиям именно вашей компании.



Пригласите нашего специалиста, и он поможет вам определиться с тем, какой курс нужен вашей компании.



Вы можете выбрать один из наших курсов:





Business English (Деловой английский)

English for Managers (Английский для менеджеров)

English for Economists (Английский для экономистов)

English for PR and Advertising (Английский для PR и рекламы)

Business Writing (Деловое письмо)

E-mail English (Электронная переписка на английском)

English for Negotiations (Английский для ведения переговоров)

English for Telephoning (Английский для общения по телефону)

English for Making Presentations (Английский для презентаций и выступлений)



Думаете, что подарить коллективу?



Подарите корпоративное обучение в нашем центре или индивидуальные подарочные сертификаты на изучение английского языка в центре English Express.