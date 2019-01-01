Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
4400 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Все чаще людям необходимо не просто учить английский с долгосрочными целями, а выучить язык быстро, к конкретной дате. Конечной целью человека может являться, например, зарубежная поездка, новая должность, собеседование или поступление в зарубежный университет.
Именно поэтому интенсивное изучение английского языка становиться все более востребованным.
Интенсивный курс ориентирован, прежде всего, на преодоление языкового барьера и совершенствование разговорных навыков.
В процессе обучения слушатели расширяют словарный запас и учатся его использовать. Кроме того, они учатся применять сложные грамматические конструкции. Разговорные темы, связаны с повседневными и бытовыми ситуациями, что весьма актуально для каждого человека.
В целом, интенсивные программы помогают быстро разговориться, "развязать язык" и погрузиться в языковую среду. Это будет настоящий "интенсив", поэтому приготовьтесь к самоотдаче и тяжелой работе и результат не заставит себя долго ждать.
Возможны стартовые уровни:
- Begginer/Starter
- Elementary
- Pre-Intermediate
- Intermediate
- Upper-Intermediate
- Advanced программа составляется индивидуально
Обучение проводиться как в мини-группах, так и индивидуально.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|8 ч.
|4400 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Омск, undefined, метро неизвестно, Фрунзе, 40 к7
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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