Все чаще людям необходимо не просто учить английский с долгосрочными целями, а выучить язык быстро, к конкретной дате. Конечной целью человека может являться, например, зарубежная поездка, новая должность, собеседование или поступление в зарубежный университет.

Именно поэтому интенсивное изучение английского языка становиться все более востребованным.

Интенсивный курс ориентирован, прежде всего, на преодоление языкового барьера и совершенствование разговорных навыков.

В процессе обучения слушатели расширяют словарный запас и учатся его использовать. Кроме того, они учатся применять сложные грамматические конструкции. Разговорные темы, связаны с повседневными и бытовыми ситуациями, что весьма актуально для каждого человека.

В целом, интенсивные программы помогают быстро разговориться, "развязать язык" и погрузиться в языковую среду. Это будет настоящий "интенсив", поэтому приготовьтесь к самоотдаче и тяжелой работе и результат не заставит себя долго ждать.

Возможны стартовые уровни:

Begginer/Starter

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

Upper-Intermediate

Advanced программа составляется индивидуально

Обучение проводиться как в мини-группах, так и индивидуально.