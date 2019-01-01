EnglishWay

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

4400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Все чаще людям необходимо не просто учить английский с долгосрочными целями, а выучить язык быстро, к конкретной дате. Конечной целью человека может являться, например, зарубежная поездка, новая должность, собеседование или поступление в зарубежный университет.

Именно поэтому интенсивное изучение английского языка становиться все более востребованным.

Интенсивный курс ориентирован, прежде всего, на преодоление языкового барьера и совершенствование разговорных навыков.

В процессе обучения слушатели расширяют словарный запас и учатся его использовать. Кроме того, они учатся применять сложные грамматические конструкции. Разговорные темы, связаны с повседневными и бытовыми ситуациями, что весьма актуально для каждого человека.

В целом, интенсивные программы помогают быстро разговориться, "развязать язык" и погрузиться в языковую среду. Это будет настоящий "интенсив", поэтому приготовьтесь к самоотдаче и тяжелой работе и результат не заставит себя долго ждать. 

Возможны стартовые уровни:

  • Begginer/Starter
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced программа составляется индивидуально

Обучение проводиться как в мини-группах, так и индивидуально.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 8 ч. 4400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Омск, undefined, метро неизвестно, Фрунзе, 40 к7 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!