+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
JandS - настоящая школа иностранных языков в Омске и Новосибирске.
Мы преподаем более 14 языков для тех, кто хочет не просто изучить язык, но и открыть для себя мир путешествий, найти друзей в любой точке мира, познакомиться с другими культурами, получить работу своей мечты!
Начиная с 1996 года Компания «Джей энд Эс» активно развивает направления деятельности, связанные с иностранными языками:
• Языковые школы «Джей энд Эс» в Омске и Новосибирске (Школы обучения иностранным языкам)
• Специализированный магазин иностранной литературы «Магистр»
• Международное образовательное агентство
• Международный экзаменационный центр авторизованный Cambridge English Language Assessment
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|600 за курс
|Адрес
|График работы
|Омск, Щербанева, 25 оф. 302
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!