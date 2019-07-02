JandS - настоящая школа иностранных языков в Омске и Новосибирске.



Мы преподаем более 14 языков для тех, кто хочет не просто изучить язык, но и открыть для себя мир путешествий, найти друзей в любой точке мира, познакомиться с другими культурами, получить работу своей мечты!



Начиная с 1996 года Компания «Джей энд Эс» активно развивает направления деятельности, связанные с иностранными языками:

• Языковые школы «Джей энд Эс» в Омске и Новосибирске (Школы обучения иностранным языкам)

• Специализированный магазин иностранной литературы «Магистр»

• Международное образовательное агентство

• Международный экзаменационный центр авторизованный Cambridge English Language Assessment