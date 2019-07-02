JandS

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

JandS - настоящая школа иностранных языков в Омске и Новосибирске.

Мы преподаем более 14 языков для тех, кто хочет не просто изучить язык, но и открыть для себя мир путешествий, найти друзей в любой точке мира, познакомиться с другими культурами, получить работу своей мечты!

Начиная с 1996 года Компания «Джей энд Эс» активно развивает направления деятельности, связанные с иностранными языками:
• Языковые школы «Джей энд Эс» в Омске и Новосибирске (Школы обучения иностранным языкам)
• Специализированный магазин иностранной литературы «Магистр»
• Международное образовательное агентство
• Международный экзаменационный центр авторизованный Cambridge English Language Assessment

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам по английскому 1 ч. 600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Омск, Щербанева, 25 оф. 302 не указано Записаться на урок

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