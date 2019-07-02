Время идет, скорее даже бежит. Меняется все. Но неизменным остается одно: каждое 1 сентября, начиная с 2005г., «Лингвацентр» радушно распахивает свои двери для всех, кто любит, хочет, стремится учить иностранные языки.

Наши слушатели вырастают и становятся нашими друзьями. Приходят сами и приводят на занятия своих младших братьев и сестер. И часто нам задают вопрос, почему мы не открываем свои филиалы в других частях города? Наверное, и в самом деле, так было бы удобнее, но… как в новый офис передать домашнюю атмосферу тепла и уюта, которую излучает наш офис на Мира-14? Может быть, поэтому, даже переехав, к нам продолжают ездить с Московки, с Левого берега, с Чкаловска. Все это нам чрезвычайно приятно! Значит, мы не ошиблись в деле своей жизни.

В далеком уже 2005 году мы, две сестры Ирина и Наталья, основали эту компанию и изначально открывали ее как семейный центр. Создавая свою компанию, мы не писали бизнес-планов, как это сейчас модно, не проводили социологических исследований. Просто мы сделали ставку на свой энтузиазм и дружную команду. Нам очень хотелось делать свою работу качественно и профессионально. Мы хотели всем показать то, во что верили всей душой: учить иностранные языки – это очень увлекательный процесс. И, как показывает время, это получилось.

В нашей команде всегда работают только высоко профессиональные, замечательные во всех смыслах этого слова специалисты. Кто-то из них, набравшись нашего опыта, со временем открыл свои центры – и в этом, безусловно, наша огромная заслуга. Мы смогли их окрылить, подарить веру в свои силы!