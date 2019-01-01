Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
2200 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Курсы английского языка для детей и школьников в Омске!
- Английский язык для малышей
- Грамматический курс английского языка
- Английский язык для начинающих
- Подготовка к экзаменам ЕГЭ, KET, PET и FCE
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Детский английский
|12 ч.
|2200 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Омск, undefined, метро неизвестно, Космический проспект, 97Б, 2 этаж
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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