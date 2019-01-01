ЛингваKids

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

2200 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Курсы английского языка для детей и школьников в Омске!

- Английский язык для малышей

- Грамматический курс английского языка

- Английский язык для начинающих

- Подготовка к экзаменам ЕГЭ, KET, PET и FCE

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Детский английский 12 ч. 2200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Омск, undefined, метро неизвестно, Космический проспект, 97Б, 2 этаж ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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