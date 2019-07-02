Школы Вильяма Рейли работают в России с 2009 года. Компания была создана в 2001 году и объединила капитал британских портфельных инвесторов и бизнесменов Восточной Европы. Один из инвесторов проекта Вильям Рейли – профессиональный преподаватель английского языка как иностранного.

Вильям многие годы посвятил себя профессии учителя, а затем, став инвестором, загорелся идеей создания мировой сети школ иностранного языка. Первые годы своего существования Школы Вильяма Рейли не работали в России. Основными направлениями школ были летние лагеря для детей и английский язык для эмигрантов в Великобритании. С 2009 года школы Вильяма Рейли открываются в различных городах Российской Федерации и число филиалов растет с каждым годом.