Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
3600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
SPANGLISH предлагает своим клиентам максимально эффективные курсы английского в Омске. Наша учебная программа составлена так, чтобы ответить Вашим потребностям. Мы учитываем Ваш рабочий график и предоставляем возможность заниматься в удобное для вас время. Наша цель - максимальное развитие потенциала каждого, кто изучает английский или испанский языки. Мы помогаем нашим студентам достичь своих целей и обрести уверенность. Наша школа английского и испанского языков в Омске поможет при подготовке к любому тестированию
В SPANGLISH мы уверены, что главным залогом успеха студентов является штат преподавателей высокой квалификации. Согласитесь, что опытный специалист найдет подход практически к любому из учеников. Мы приглашаем высококлассных профессионалов, чтобы вместе идти верным курсом, а Ваши цели в обучении английскому и испанскому языков были непременно достигнуты.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|8 ч.
|3600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Омск, undefined, метро неизвестно, ул. Маркса, 32 (2 этаж)
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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