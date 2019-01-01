SPANGLISH

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

3600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

SPANGLISH предлагает своим клиентам максимально эффективные курсы английского в Омске. Наша учебная программа составлена так, чтобы ответить Вашим потребностям. Мы учитываем Ваш рабочий график и предоставляем возможность заниматься в удобное для вас время. Наша цель - максимальное развитие потенциала каждого, кто изучает английский или испанский языки. Мы помогаем нашим студентам достичь своих целей и обрести уверенность. Наша школа английского и испанского языков в Омске поможет при подготовке к любому тестированию

В SPANGLISH мы уверены, что главным залогом успеха студентов является штат преподавателей высокой квалификации. Согласитесь, что опытный специалист найдет подход практически к любому из учеников. Мы приглашаем высококлассных профессионалов, чтобы вместе идти верным курсом, а Ваши цели в обучении английскому и испанскому языков были непременно достигнуты.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 8 ч. 3600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Омск, undefined, метро неизвестно, ул. Маркса, 32 (2 этаж) ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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