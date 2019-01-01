Английский для всех

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

5600 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Английский для детей в Перми

Классические курсы

  • Для детей 7-9 лет

  • Для детей 10-12 лет

  • Для подростков 13-18 лет

Экспресс-курсы

  • Повторим английский к школе

Индивидуальное обучение

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 8 ч. 5600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Пермь, микрорайон ДКЖ, метро неизвестно, Проспект Парковый, д.37В ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Пермь, микрорайон Парковый, метро неизвестно, Проспект Парковый, д.13 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!