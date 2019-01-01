Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
5600 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Английский для детей в Перми
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Для детей 7-9 лет
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Для детей 10-12 лет
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Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|8 ч.
|5600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Пермь, микрорайон ДКЖ, метро неизвестно, Проспект Парковый, д.37В
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Пермь, микрорайон Парковый, метро неизвестно, Проспект Парковый, д.13
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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