Английский клуб - это современный образовательный центр, лицензированный Министерством образования Пермского края. Мы учим английскому языку с 2007 года.

Есть разные варианты типов международных испытаний после сдачи которых выдается сертификат. Наш языковой центр готовит слушателей к сдаче следующих экзаменов: IELTS, TOEFL ,Cambridge Exams и Pearson Tests of English. Длительность обучения зависит от уровня подготовки и от балла, который вы хотите получить.

Курсы английского языка для детей в языковом центре Welcome – это увлекательный мир другого языка и новой культуры. Интересные занятия обеспечат повышение работоспособности детей, развитие умственной активности и любознательности.

Компания «Международное образование» работает на рынке образовательных услуг с 1994 года. Мы предлагаем практически все виды обучения в странах Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии — от ознакомительных образовательных поездок и языковых курсов до полноценных университетских программ и профессиональных стажировок. Мы умеем организовывать обучение за границей для детей и взрослых, индивидуально и в группе. Мы проконсультируем вас о всех нюансах зарубежного образования от момента подачи application form и получения визы до церемонии вручения диплома.

Школа Language Line существует с 2008 года и занимается предоставлением языковых услуг для взрослых и детей. Мы работаем с основными европейскими языками: английским, испанским, итальянским, немецким и французским. Направления нашей деятельности: обучающие курсы для физических лиц и корпоративных клиентов, он-лайн обучение, организация детских площадок, устный и письменный перевод.

Курсы английского языка — это прекрасная возможность выучить язык, приобрести новое хобби и завести новых знакомых с одинаковым кругом интересов. Английский язык всегда пригодится и при посещение других стран и при заказе товаров на зарубежных онлайн-ресурсах, даже для прочтения инструкции к товару. Если человек свободно говорит и хорошо понимать язык, то поездки по миру станут более интересными.

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка необходимы для того, чтобы слушатель получил хорошие базовые знания, на основе которых в дальнейшем будет выстраиваться вся практика. Поэтому выбирая курсы нужно прежде всего отметить все положительные качества той или иной школы.

Школа английского должна предлагать следующие инструменты обучения:

разные программы;

методические пособия для самостоятельных занятий дома;

возможность дополнительных онлайн-занятий;

дополнительные образовательные вебинары и семинары.

Желательно, чтобы школа была сосредоточена на обучении либо взрослых, либо дети. Для взрослых обучение проходит по одному, для детей совсем по другой. И единый преподавательский состав вряд ли качественно справится с такой задачей.

Изучение английского — это и полезный навык, и самосовершенствование. И вполне возможно, что со временем знание может перерасти в организацию собственного бизнеса.

Сколько стоят курсы английского в Перми

Цена на курсы английского в Перми разные, но для того чтобы выбрать обучение, которое подходит конкретному слушателю, стоит посетить некоторые школы. Поприсутствовать на бесплатных уроках, сдать тест и решить где же все-таки обучение будет более комфортным.

Стоимость курса можно оплатить либо частями, либо купить сразу несколько программ и получить хорошую скидку. Для этого необходимо просматривать предложения школ каждый день, даже если на курс слушатель планирует пойти через какое-то время.