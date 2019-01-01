Английский клуб - это современный образовательный центр, лицензированный Министерством образования Пермского края. Мы учим английскому языку с 2007 года. В нашей школе Вас ждут индивидуальный подход к каждому клиенту, клубный формат и удобный график занятий, новейшие образовательные программы.



Наши преимущества:

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности;

- профессиональный, нацеленный на результат коллектив, регулярно повышающий свою квалификацию;

- коммуникативный подход в обучении;

- комплексное методическое сопровождение;

- удачное месторасположение.