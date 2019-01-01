Английский клуб

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

7200 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Английский клуб - это современный образовательный центр, лицензированный Министерством образования Пермского края. Мы учим английскому языку с 2007 года. В нашей школе Вас ждут индивидуальный подход к каждому клиенту, клубный формат и удобный график занятий, новейшие образовательные программы.

Наши преимущества:
- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности;
- профессиональный, нацеленный на результат коллектив, регулярно повышающий свою квалификацию;
- коммуникативный подход в обучении;
- комплексное методическое сопровождение;
- удачное месторасположение.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 7200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Пермь, микрорайон Садовый, метро неизвестно, ул. Юрша, 64/4 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Пермь, квартал Рабочий Посёлок, метро неизвестно, ул. Хрустальная, 12А ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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