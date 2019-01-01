Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
7200 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Английский клуб - это современный образовательный центр, лицензированный Министерством образования Пермского края. Мы учим английскому языку с 2007 года. В нашей школе Вас ждут индивидуальный подход к каждому клиенту, клубный формат и удобный график занятий, новейшие образовательные программы.
Наши преимущества:
- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности;
- профессиональный, нацеленный на результат коллектив, регулярно повышающий свою квалификацию;
- коммуникативный подход в обучении;
- комплексное методическое сопровождение;
- удачное месторасположение.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|7200 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Пермь, микрорайон Садовый, метро неизвестно, ул. Юрша, 64/4
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Пермь, квартал Рабочий Посёлок, метро неизвестно, ул. Хрустальная, 12А
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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