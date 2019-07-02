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Языковой центр Apples Club приглашает Вас повысить свой уровень владения английского языка в Перми!
Английский язык является международным языком, в свое время великие лорды и короли влияли на историю всего человечества. В современном мире английский используется везде: в политике, туризме, экономике, журналистике и т.д.
Сейчас английский это не просто язык, это инструмент, который помогает в достижении самых высоких целей.
«Apples Club» предоставляет любому желающему уникальную возможность постичь всё многообразие английского языка в самые короткие сроки!
Преимущества:
- Выгодные цены на изучения английского языка в Перми;
- Индивидуальный подход к обучению;
- Групповые занятия;
- Фиксированная цена;
- Тестирование, определение уровня владения языка.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|1 ч.
|450 за курс
|Адрес
|График работы
|Пермь, микрорайон Балатово, ул. Комбайнеров, д. 39
|не указано
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