Apples Club

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

450 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Языковой центр Apples Club приглашает Вас повысить свой уровень владения английского языка в Перми!

Английский язык является международным языком, в свое время великие лорды и короли влияли на историю всего человечества. В современном мире английский используется везде: в политике, туризме, экономике, журналистике и т.д.

Сейчас английский это не просто язык, это инструмент, который помогает в достижении самых высоких целей.

«Apples Club» предоставляет любому желающему уникальную возможность постичь всё многообразие английского языка в самые короткие сроки!

Преимущества:

- Выгодные цены на изучения английского языка в Перми;
- Индивидуальный подход к обучению;
- Групповые занятия;
- Фиксированная цена;
- Тестирование, определение уровня владения языка.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 1 ч. 450 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Пермь, микрорайон Балатово, ул. Комбайнеров, д. 39 не указано Записаться на урок

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