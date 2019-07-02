Языковой центр Apples Club приглашает Вас повысить свой уровень владения английского языка в Перми!



Английский язык является международным языком, в свое время великие лорды и короли влияли на историю всего человечества. В современном мире английский используется везде: в политике, туризме, экономике, журналистике и т.д.



Сейчас английский это не просто язык, это инструмент, который помогает в достижении самых высоких целей.



«Apples Club» предоставляет любому желающему уникальную возможность постичь всё многообразие английского языка в самые короткие сроки!



Преимущества:



- Выгодные цены на изучения английского языка в Перми;

- Индивидуальный подход к обучению;

- Групповые занятия;

- Фиксированная цена;

- Тестирование, определение уровня владения языка.