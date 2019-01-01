Языковой центр «Евразия» предлагает курсы английского языка в Перми. Приглашаем студентов любого уровня подготовки на групповые и индивидуальные занятия. С нами вы можете смело рассчитывать на успешную сдачу экзамена для получения международных языковых сертификатов IELTS, TOEFL и пр.