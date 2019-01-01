Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
7800 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Языковой центр «Евразия» предлагает курсы английского языка в Перми. Приглашаем студентов любого уровня подготовки на групповые и индивидуальные занятия. С нами вы можете смело рассчитывать на успешную сдачу экзамена для получения международных языковых сертификатов IELTS, TOEFL и пр.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|15 ч.
|7800 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Пермь, undefined, метро неизвестно, Тополевый переулок, 10 (за ЦУМом), офис 321
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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