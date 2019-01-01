Евразия

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

7800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Языковой центр «Евразия» предлагает курсы английского языка в Перми. Приглашаем студентов любого уровня подготовки на групповые и индивидуальные занятия. С нами вы можете смело рассчитывать на успешную сдачу экзамена для получения международных языковых сертификатов IELTS, TOEFL и пр.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 15 ч. 7800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Пермь, undefined, метро неизвестно, Тополевый переулок, 10 (за ЦУМом), офис 321 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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