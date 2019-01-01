Курсы английского в самом центре Перми всего за 2500 рублей в месяц!

Почему именно мы?

- 10 лет мы успешно обучаем английскому языку

- 1028 довольных студентов, которые прошли у нас обучение

- 100% преподавателей профессионалов, которые любят свое занятие, а также являются носителями языка

- ТОП-3 в рейтинге языковых школ Перми, предоставленного первым студенческим порталом ЯМЕDИА

- 70% времени на наших уроках Вы будете говорить и воспринимать речь на слух, т.е. будете учиться тому, что больше всего Вам пригодиться в жизненных ситуациях.

Что Вы получите записавшись на бесплатное пробное занятие?

- Мы определим Ваш уровень;

- Мы подберем для Вас группу для обучения;

- Свои первые предложения Вы скажете уже на этом занятии.