Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
2500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Курсы английского в самом центре Перми всего за 2500 рублей в месяц!
Почему именно мы?
- 10 лет мы успешно обучаем английскому языку
- 1028 довольных студентов, которые прошли у нас обучение
- 100% преподавателей профессионалов, которые любят свое занятие, а также являются носителями языка
- ТОП-3 в рейтинге языковых школ Перми, предоставленного первым студенческим порталом ЯМЕDИА
- 70% времени на наших уроках Вы будете говорить и воспринимать речь на слух, т.е. будете учиться тому, что больше всего Вам пригодиться в жизненных ситуациях.
Что Вы получите записавшись на бесплатное пробное занятие?
- Мы определим Ваш уровень;
- Мы подберем для Вас группу для обучения;
- Свои первые предложения Вы скажете уже на этом занятии.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|2500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Пермь, микрорайон Свердловский, метро неизвестно, ул. Героев Хасана, 7а, офис 301
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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