Еврошкола

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

2500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Курсы английского в самом центре Перми всего за 2500 рублей в месяц!

Почему именно мы?

- 10 лет мы успешно обучаем английскому языку
- 1028 довольных студентов, которые прошли у нас обучение
- 100% преподавателей профессионалов, которые любят свое занятие, а также являются носителями языка
- ТОП-3 в рейтинге языковых школ Перми, предоставленного первым студенческим порталом ЯМЕDИА
- 70% времени на наших уроках Вы будете говорить и воспринимать речь на слух, т.е. будете учиться тому, что больше всего Вам пригодиться в жизненных ситуациях.

Что Вы получите записавшись на бесплатное пробное занятие?

- Мы определим Ваш уровень;
- Мы подберем для Вас группу для обучения;
- Свои первые предложения Вы скажете уже на этом занятии.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 2500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Пермь, микрорайон Свердловский, метро неизвестно, ул. Героев Хасана, 7а, офис 301 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!