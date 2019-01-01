В нашем языковом центре проходят подготовки к международным экзаменам: Cambridge, IELTS, TOEFL. Такого рода экзамены открывают двери для переезда в другую страну, трудоустройства в компании международного масштаба, поступления в высшие учебные заведения за рубежом.

У вас повысится конкурентоспособность и существенно увеличится шанс получить должность в компаниях, которые работают по всему миру.