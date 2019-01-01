Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
5000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
В нашем языковом центре проходят подготовки к международным экзаменам: Cambridge, IELTS, TOEFL. Такого рода экзамены открывают двери для переезда в другую страну, трудоустройства в компании международного масштаба, поступления в высшие учебные заведения за рубежом.
У вас повысится конкурентоспособность и существенно увеличится шанс получить должность в компаниях, которые работают по всему миру.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|8 ч.
|5000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Пермь, undefined, метро неизвестно, ул. Екатерининская, 141
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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