GLOBUS

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

5000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

В нашем языковом центре проходят подготовки к международным экзаменам: Cambridge, IELTS, TOEFL. Такого рода экзамены открывают двери для переезда в другую страну, трудоустройства в компании международного масштаба, поступления в высшие учебные заведения за рубежом.

У вас повысится конкурентоспособность и существенно увеличится шанс получить должность в компаниях, которые работают по всему миру.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 8 ч. 5000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Пермь, undefined, метро неизвестно, ул. Екатерининская, 141 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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